Luis Maida dejó la Fuerza Armada antes de las capturas del caso Funes

El ministro de la Defensa, David Munguía Payés, insiste en que no conoce el paradero del mayor Luis Alfredo Maida Leiva, quien tiene una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR). Explicó que Maida se presentó por última vez a sus labores dentro de la Fuerza Armada (FAES) un día antes de que la FGR ordenara las capturas del caso Saqueo Público, relacionado con el expresidente Mauricio Funes.

“El tema de las órdenes de captura y todo eso… Alguna gente no sé si ya tenía conocimiento o sospechaban... Sencillamente ya no se presentó él. Él andaba con licencia, y el día que dieron las órdenes de captura ya no se presentó. Él ha estado trabajando con nosotros, y él dejó de llegar antes de que hicieran las capturas de toda esta gente”, dijo Munguía Payés.

Maida Leiva, quien fue oficial del Estado Mayor durante la gestión del expresidente Funes, presuntamente, es una de las personas que le entregaron las armas encontradas en la casa de Funes hace dos años.

El pasado viernes se conocieron los delitos presuntamente cometidos por el expresidente Funes, y la FGR también informó que empleados del Batallón Presidencial estaban involucrados.

Según la FGR, las armas de Funes fueron compradas por empleados del Batallón Presidencial por un total de $218,000 en efectivo y luego fueron traspasadas a Funes por medio de donaciones a $1.

El pasado sábado, LA PRENSA GRÁFICA consultó, por teléfono, sobre este tema al ministro de la Defensa. Munguía Payés dijo que desconoce que Maida le haya dado armas a Funes, que tampoco sabe dónde está. Ayer se le volvió a consultar y esta fue su respuesta: “Él había salido con licencia. Los oficiales terminan su jornada a las 5 de la tarde y se presentan el siguiente día a las 6 de la mañana, y ya no se presentó”.

—¿La FAES no ha intentado contactarlo?

—Nosotros le hemos llamado a la casa y no nos dan referencia. Y la familia tampoco nos da referencias. Como este ya es un tema legal, es la Fiscalía la que se tiene que encargar.

—Ustedes, como FAES, al conocer el paradero de Luis Maida, ¿le avisarían de oficio a la FGR?

—No, no, no… son la Fiscalía y la Policía las que están en ese procedimiento.

Este ya no es un tema de la FAES, es un tema de la Fiscalía y de la Policía.

—¿Es cierto que cuando allanaron una de las propiedades de Funes hace dos años, el mayor Maida se fue a Estados Unidos?

—No es cierto que se fue a Estados Unidos porque él ha estado trabajando. Él ha estado trabajando normalmente.