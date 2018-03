Luis Membreño pide neutralidad al TSE en su trabajo.

Luis Membreño, economista y analista político, pidió esta mañana que el Tribunal Supremo Electoral trabaje de forma neutral en el proceso electoral que se desarrollará el domingo, en el que más de 5.1 millones de salvadoreños podrán acudir a las urnas.

“El Tribunal Supremo Electoral, a pesar que son personas que provienen de los partidos políticos, deberían ser neutrales porque su labor es responderle a todos los salvadoreños y no a un partido político o a otro”, expresó Membreño tras una conferencia de prensa del movimiento DECIDE del que forma parte.

El analista considera que el papel del TSE en la transmisión de resultado, así como en el conteo de votos cruzados será fundamental para darle certeza a la población de que se ha respetado la voluntad popular.

“Lo que tienen que hacer (los magistrados) es un conteo adecuado de votos, fehaciente y que refleje la voluntad del pueblo y no la voluntad que pueda tener alguien o una preferencia electoral que pueda tener un magistrado, específicamente. Ojalá que puedan hacer su trabajo adecuadamente y que esto no vaya a generar problemas después con la ciudadanía, y que no estén satisfechos después con la forma en que se hayan contado los votos”, agregó Membreño.

Caso José Luis Merino

Otro de los aspectos por los que fue consultado Membreño fue por la decisión de la Sala de lo Constitucional de admitir la demanda que diferentes sectores han hecho en contra del proceso de inscripción de José Luis Merino como candidato a diputado en San Salvador por el FMLN.

Para Membreño, la Sala fue “prudente” al admitir la demanda y no dictar una medida cautelar contra la candidatura porque eso generaría repercusiones al proceso ya que las papeletas para la elección de diputados en San Salvador ya están impresas.

“Creo que la Sala ha sido bastante prudente, pero a su vez firme, en decir: ‘acepto el recurso’. Me parece apropiado que no hayan emitido una medida cautelar de decir no puede participar porque las papeletas ya están hechas, pero lo que está haciendo la Sala es reservarse el derecho de decir después si puede tomar posesión el candidato en dado caso fuera electo o no. Creo que hay suficientes elementos para que la Sala de lo Constitucional pueda tomar una decisión si puede tomar posesión o no. No soy quién para decir que si es inconstitucional o no”, detalló Membreño.