Luis ofrece productos de limpieza en su triciclo

Luis Eduardo Lemus es un joven de 18 años con discapacidad física en sus piernas desde su nacimiento. Asegura que por la falta de movilidad en sus extremidades inferiores, su familia lo abandonó y desde muy pequeño ha tenido que luchar por sus medios para salir adelante.

Actualmente vive en colonia La Carrillo de San Miguel y se dedica a la venta de productos de limpieza para poder ganarse el dinero necesario para pagar su alimentación y vestuario. Vende papel higiénico y detergentes.

Utiliza un triciclo que pedalea con sus manos, es su medio de transporte nombrado "La Silla". Recorre las principales calles de su colonia de lunes a domingo con la esperanza que su vecinos le compren sus productos. "Esta bicicleta que me donaron hace tres años me ayuda mucho para trabajar. Me muevo por la colonia ofreciendo los productos, sin embargo, me gustaría tener otro medio de transporte que me facilitara más para realizar mis labores de trabajo", dijo.

Por su discapacidad tiene que arrastrarse para movilizarse, no cuenta con una silla de ruedas. Además, no sabe leer ni escribir, situación que le dificulta para obtener un trabajo formal.

Gracias a su medio de transporte visita a diario la colonia para ofrecer sus productos, pero admite que le gustaría tener un mejor vehículo para movilizarse a otros sectores de San Miguel.

"Sólo puedo cubrir la colonia porque en la carretera (Panamericana) peligra me atropellen los automóviles, con otro tipo de transporte más cómodo o mejor podría visitar más lugares y obtener más ganancias", expuso.

Willian Lazo, primo de Eduardo, asegura que desde hace algunos años decidió apoyarlo para que pudiera salir adelante al verlo solo y vulnerable.

Explicó que Eduardo vive solo y no cuenta con un sitio estable para vivir. "De su vivienda prácticamente lo desalojan a cada rato (pago de mensualidad). Por ejemplo, ayer (16 de diciembre) le dimos posada en mi la casa, durmió aquí. Pero es complicada su situación para bañarse, para hacer sus necesidades, se le dificulta bastante", dijo.

Además, hizo el llamado para que personas solidarias puedan apoyar a Eduardo Lemus con dinero en efectivo, productos, vestuario, comida, un medio de transporte en buen estado o vivienda para que pueda salir adelante.

"Anteriormente Eduardo era alejado de la gente, ahora lo veo más motivado y con deseos de salir adelante", comentó.

Si desea ayudar a Eduardo puede comunicarse al número de teléfono 6020-1057 o visitarlo colonia La Carillo de San Miguel, Bloque Q, casa # 17.

Amable. Las personas que conocen a Luis en la colonia aseguran que lo apoyan porque es un joven trabajador y luchador en la vida.