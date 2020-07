MAG da cheques sin fondos

Varias personas que trabajaron de manera temporal con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la entrega del paquete agrícola a los campesinos de La Unión, denunciaron que los cheques que recibieron para hacer efectivo su pago no los han podido cobrar debido a que las cuentas bancarias no tienen fondos.

Estas personas aseguran que a inicios de esta semana recibieron el cheque en las bodegas del MAG en cantón Sirama, de la ciudad de La Unión, pero al tratar de cambiar el cheque les informaron que no habían fondos disponibles y que deberían esperar un tiempo.

"Resulta que los cheques no tiene fondos, y hay gente que pagó transporte desde zonas lejanas en Polorós o desde las islas para venir a cobrar su pago, pero las cuentas no tiene dinero y dicen que hay que cambiarlos hasta después de vacaciones", expresó uno de los trabajadores que pidió no revelar su identidad.

Otras personas que estuvieron asignados en las entregas, en San Miguel, confirmaron que también se llevaron la misma sorpresa en las agencias bancarias, lo cual les ha generado malestar, pues aseguran que requieren de ese dinero para sus gastos familiares. Otra de las quejas, es que algunos cheques han sido emitidos con un monto menor a lo acordado, pues los encargados de bodega tendría un salario de $500 por 30 días laborados y los auxiliares recibirían $180 menos el descuento de renta, pero al final a los jefes de bodega les emitieron sus cheques por $450, y a los auxiliares $108. Se trató de obtener la versión del MAG, pero no hubo respuesta.