MARN advierte déficit de 15 % de lluvia en oriente

Para el primer trimestre de la estación lluviosa, comprendido entre mayo y julio, en algunas zonas nortes del país y especialmente en La Unión, en la zona oriental, habrá un déficit de hasta el 15 % de lluvias, según explicó ayer el gerente de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Luis García, en el marco de la finalización del Foro Mesoamericano del Clima, que ha tenido lugar en el país durante los últimos tres días.

De acuerdo con lo detallado por García, estas zonas suelen ser abatidas por la canícula típicamente y que luego de las fuertes sequías que ocurrieron los años 2014, 2015 y 2016, muy probablemente ya cuentan con sistemas de riego, ya sea extrayendo agua de río o de un pozo para poder atender los temas de agricultura y ganadero.

Hay casos en los que algunos países toman la decisión de no entregar semilla para cosechas durante el primer trimestre de la estación lluviosa para evitar pérdidas, como ya lo ha hecho El Salvador: “En el caso especial de nuestro país, en el que se les entrega semilla a los agricultores, es que no se les da semilla ahorita así que no van a tener ninguna pérdida, no van a sembrar. Ya cuando venga el segundo período de la época lluviosa, que es a partir de agosto, como nuestras semillas ya están adaptadas a ese período de tres meses, entonces, esperando buenas precipitaciones van a tener una buena siembra”, expresó García.

Revisando el mapa de El Salvador, el experto destacó que son pequeñas las zonas que se verán afectadas por estos déficits y agregó que en ningún país de la región centroamericana se están esperando grandes sequías en grandes zonas. Más bien, reiteró, las condiciones de la estación lluviosa para este año estarán dentro de los rangos normales, es decir que las autoridades de Medio Ambiente tampoco esperan grandes precipitaciones o inundaciones severas y a gran escala.

El Comité regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), que es una instancia técnica del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es el encargado de organizar las tres reuniones anuales del Foro del Clima para estudiar las condiciones climáticas esperadas de lluvias y de temperatura. La primera reunión culminó ayer y con el apoyo financiero de instancias cooperantes como la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas (WMO, por sus siglas en inglés) y el Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), entre otras, pudo ampliarse a escala mesoamericana, por lo que contó con la presencia de México, Cuba y República Dominicana.

La segunda reunión de este año tendrá lugar en julio y la última en noviembre.