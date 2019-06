MARN autoriza sitio para botar ripio

La Unidad Ambiental de la Alcaldía de San Miguel recibió el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para habilitar un sitio en donde los habitantes de la ciudad puedan depositar el ripio que sacan al realizar una construcción o al demoler infraestructura.

El lugar ha sido habilitado desde hace algunas semanas y está ubicado en el kilómetro 148 en la carretera que de San Miguel conduce a La Unión y su uso es gratuito.

"Solo se va permitir ripio y tierra, no tiene que llevar cartón ni plástico, porque no es un botadero de basura, sino de ripio. Hasta ahorita el depósito no se ha tasado, y mientras no se tase no se puede cobrar", dijo Juan José Ávalos, jefe de Unidad Ambiental de la comuna.

El lugar tiene capacidad para alojar 10,000 metros cúbicos de ripio y el permiso que ha sido extendido por el MARN tiene vigencia para un año, pero desde ya la comuna buscará otro sitio para usar posteriormente.