MARN dice no tener dinero para cumplir orden de sala

El viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Ibarra, reconoció ayer que esa cartera de Estado incumplió el fallo que le ordenó sanear la contaminación dejada por Baterías de El Salvador (BAES) en San Juan Opico, La Libertad. Esto, según Ibarra, debido a que en el Presupuesto General de 2017 no se integró una partida de aproximadamente $25 millones que requerían para el saneamiento.“Vamos a elaborar un perfil de proyecto para hacer gestión con cooperantes y también la posibilidad que si El Salvador no tiene estos $25 millones de fondos públicos, que los debería de tener la empresa que contaminó esto, pero bueno, el fallo fue otro; entonces también vamos a ver si la Asamblea pide un préstamo”, explicó el viceministro.El fallo fue emitido en marzo de 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ayer desarrolló la segunda audiencia de seguimiento de la resolución, en la cual condenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al concejo municipal de San Juan Opico y a la Fiscalía General de la República (FGR) por vulnerar los derechos al medio ambiente, la salud y la vida de los habitantes de Sitio del Niño.Los magistrados dieron 10 días hábiles al MARN para que este remita pruebas de que ha realizado las diligencias necesarias ante el Ministerio de Hacienda para solicitar los fondos. El viceministro Ibarra aseguró que no es suficiente con la posibilidad de vender el material abandonado por BAES para financiar el proceso de limpieza del lugar.“Si las 123 toneladas que se pudieran vender ya teníamos un déficit de más de $200,000, imagínese con las otras toneladas que es lodo, cenizas no se puede financiar nada, porque qué vas a hacer con $40,000... Si lo hacemos localmente o lo llevamos a una cápsula de seguridad que puede tener un relleno sanitario, tendría que construirse para almacenar 40,000 toneladas, o se llevan como se sacaron los tóxicos de San Luis Talpa, donde para sacar menos de 70 toneladas tuvimos que pagar casi $400,000. Acá estábamos hablando de un estimado de 40,000 toneladas”, dijo Ibarra.El magistrado Florentín Meléndez solicitó al MARN que agregue en el expediente el examen de la calidad de aire que ordenó en la primera audiencia de seguimiento, en noviembre de 2015.Ibarra informó, además, que actualmente cuentan con siete empresas interesadas en contratar con el Ejecutivo para sanear la zona.El titular también informó, que en convenio con una empresa constructora, actualmente se ha limpiado 100 de las 1,700 viviendas dañadas por la contaminación. Además, afirmó que 39 manzanas, de las 110 iniciales que resultaron afectadas, se mantienen con un grado de contaminación dañina para la salud humana.La sala también le dio 30 días hábiles al Ministerio de Salud para que remita un informe sobre las posibles secuelas de la intoxicación en la salud de los habitantes, y para que actualice la situación de las mujeres embarazas que se intoxicaron, así como de sus neonatos. Según un informe de junio de 2016, en el lugar resultaron afectados 219 menores de edad.