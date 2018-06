MARN: el Estado es el que debe administrar el agua

La titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Lina Pohl, insiste en que la gestión, administración y las decisiones sobre el recurso hídrico deben ser tomadas por el Estado, por lo que mantiene su desacuerdo con algunos aspectos de la propuesta de ley integral de agua que se discute en la comisión de medio ambiente y cambio climático de la Asamblea Legislativa.

En 2006, 2007, 2011, 2012 y 2013 llegaron a la Asamblea varias propuesta para legislar sobre el recurso hídrico, entre estas la ley general de aguas que presentó el MARN. Pero en 2014 y 2015 se desarrolló un diálogo con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) por invitación del Ministerio de Medio Ambiente para discutir esta ley y la que presentó la asociación de regantes. El documento que resultó de ese diálogo nunca llegó a la Asamblea, según Pohl.

En junio de 2017, los partidos de derecha presentaron la propuesta de ley integral. “Sí, nosotros discutimos una ley con ANEP, que no es la ley integral de agua y que no es lo que está discutiéndose ahora. Sí lo es en un 85 % quizá, pero han cambiado lo esencial”, sostuvo Pohl en un conversatorio con periodistas.

Y es que el punto que genera polémica es la conformación de la autoridad hídrica y las facultades que tendría. En la ley integral se propone que la conforme un representante del Ejecutivo electo por el presidente de la república, dos representantes de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y dos representantes de la ANEP. En esta se inhabilita la participación de ministros y viceministros.

El año pasado, la Iglesia católica salvadoreña, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentaron una propuesta que se centra en la institucionalidad rectora, donde participen los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Salud y el de Obras Públicas, dos representantes del Consejo Nacional de Agua y uno de COMURES. El consejo no sería un ente estatal, pues tendría que formarse con la participación de diferentes sectores, incluyendo la empresa privada.

A diferencia de la ley integral, en la que los representantes serían técnicos, la titular del MARN señala que la toma de decisiones es un tema político. “No es un tema de que los técnicos no sepan, es al revés, son los que saben. Pero las decisiones de cómo se distribuye el recurso son decisiones políticas. Y esas tienen que estar en manos de las entidades políticas, sin tenerle miedo a la palabra política”, dijo.

Pohl está bastante clara en que sea el Estado el que tome el control de la administración, independientemente de los escenarios políticos que puedan darse. “Yo no le tengo miedo a los cambios de gobierno, así sea cambio de ideología, o sea, de derecha a izquierda. No le tengo miedo a eso, porque ese es el poder del ciudadano”, dijo Pohl.

Sobre la idea de que se cree un viceministerio de agua adscrito al MARN, la funcionaria considera que sería lo más indicado, pero que eso no alcanza el consenso.

Otra de las diferencias que señala es que la ley integral elimina el tribunal sancionador y la fórmula para las tasas a vertidos de aguas residuales industriales.

Privatización

Organizaciones sociales y autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) consideran que la ley integral que se discute es un proyecto privatizador del agua.

La presidenta de la comisión de medio ambiente, Martha Évelyn Batres, afirma que “el agua no es un bien privatizable, no hay, no habrá y no existirá una privatización del agua, en primer lugar, porque la Constitución de la República ya lo consagra”.

Al respecto, Pohl sostiene que se trata de dos cosas diferentes y que es un “tecnicismo” de diputados decir que no se privatizará el agua. “No es eso el punto; para mí, es algo más grave que eso: es poner a los privados a tomar las decisiones”, enfatizó.