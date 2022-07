MARN reporta disminución de actividad sísmica en Ahuachapán

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó este domingo que la actividad sísmica detectada en los municipios de Ahuachapán, San Lorenzo y Atiquizaya continuó disminuyendo en las últimas horas.



Según el más reciente reporte publicado por el MARN, entre el 15 de julio y las 10:10 de la mañana de este domingo se han registrado 151 sismos en la zona; sin embargo, en las últimas 24 horas no se reportó ningún sismo en esos tres municipios.



De los 151 sismos registrados hasta el momento, 20 han sido sentidos por la población, con magnitudes que oscilaron entre 2.4 y 4.4 en la escala de Richter. Los dos de mayor magnitud ocurrieron el viernes 15 de julio a las 2:41 de la mañana y el 17 de julio a las 10:53 de la mañana. El primero fue de una magnitud de 4.4 y el segundo fue de 4.1



El MARN explicó que la actividad se debe a la activación de fallas geológicas de la zona, pero debido a su potencial, no se descartan sismos de mayor magnitud: "El origen de esta actividad es atribuido a la activación del sistema de fallas geológicas de la zona. Cabe destacar que, por el potencial sísmico de estas fallas, no se descarta la ocurrencia de sismos de mayor magnitud o la activación de fallas cercanas".



Agregó que, a juzgar por el comportamiento de las réplicas, la actividad sísmica en la zona podría extenderse por días o semanas. Además, instó a la población a mantenerse por los canales oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

