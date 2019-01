MARN rescata 6 animales silvestres en restaurante de Acajutla

Un mono araña, un mapache, una iguana verde y tres tortugas de diferentes especies fueron rescatadas por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El procedimiento se realizó ayer en un restaurante de Acajuta, en Sonsonate.

Los animales se encontraban en pésimas condiciones, algunos de ellos encadenados, con poca comida y rodeados de basura. La propietaria del local, identificada como Xenia L., no contaba con los permisos requeridos, sin embargo no fue detenida, porque no se opuso al decomiso de las especies.

El MARN hace un llamado a respetar la vida silvestre y a no poner en cautiverio a estas especies sobre todo si no se requiere con espacios y cuidados necesarios para un nivel de vida óptimo (9/9) pic.twitter.com/4fRa8HXIEV — MARN El Salvador (@MARN_SV) 10 de enero de 2019

Los seis animales fueron revisados por los veterinarios del MARN, concluyendo que el mapache no tenía ningún daño; a la iguana le fueron arrancadas las garras de sus patas traseras, lo cual le hará difícil la defensa ante depredadores en su hábitat natural; y las tortugas no tenían afecciones y fueron liberadas en una zona protegida.

El mono araña mostraba inicios de desnutrición, especialmente porque en el lugar donde se encontraba la alimentación era plátano frito y leche. Será sometido a un proceso de desparasitación y una correcta alimentación. Además, será llevado a un resguardo de vida silvestre.

Las autoridades del MAR hacen un llamado a no depredar especies silvestres y a hacer la respectiva denuncia cuando se tenga conocimiento sobre animales en cautiverio que no cuenten ni con los permisos ni con las condiciones adecuadas.