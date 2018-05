MIDES niega servicio de transporte de basura a alcaldía de San Salvador por deuda de Bukele, pero no suspende ingreso a relleno sanitario

La empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) suspendió el viernes el servicio de transporte de residuos al relleno sanitario de Nejapa debido a la deuda de casi cuatro meses que tiene la alcaldía de San Salvador con la empresa.

Según Alexander Suriano, director ejecutivo, de la Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador "el principal inconveniente es la deuda que quedó de la gestión anterior. Es una deuda, solo en el tema de MIDES de $1.4 millones pero tengo entendido que ya hay una negociación que al final de la tarde puede ser un acuerdo para que nos acepten un plan de pagos y nos puedan habilitar. Hemos hecho hincapié que es una nueva gestión".

Sin embargo, MIDES aclaró que no ha suspendido el ingreso de basura al relleno sanitario y que si la municipalidad desea enviar sus equipos serán recibidos. "Únicamente requerimos la lista de los equipos autorizados para depositar los desechos", indicaron.

San Salvador recolecta diariamente alrededor de 700 toneladas de desechos sólidos, según Suriano, y solo en el ámbito de los desechos sólidos la alcaldía tiene una deuda de $2.4 millones con más de 150 proveedores a los cuales hay que saldarles.

"Esta no es la primera vez que hay un retraso, el único inconveniente es que MIDES en la gestión anterior no ejercía mucha presión y se dejó trabajar porque el atraso antes MIDES si no recibía el pago de un mes ya había una exigencia y hoy ha pasado más de dos meses y no hubo exigencia hasta ahorita", declaró el empleado capitalino.