MINEC y MINED rechazan otra vez candidatos a comisionados

Por tercera vez, representantes del Ministerio de Economía y de Educación anunciaron ayer que el lunes 27 de marzo se realizará la convocatoria para que las universidades del país y las asociaciones empresariales participen en el proceso de elección de comisionados propietarios y suplentes, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que llegarán a sustituir a Jaime Campos y Mauricio Vásquez , tras finalizar su período el pasado 23 de febrero.A partir del 27 de marzo, los candidatos que elijan las universidades y las asociaciones empresariales, después de celebrar sus asambleas extraordinarias, tienen hasta el 24 de abril para inscribirse y presentar finiquitos de la CCR, solvencia de la PGR, PDDH, TEG, Ministerio de Hacienda y antecedentes penales. Para el 11 de mayo está programada la Asamblea General, para votar por los candidatos propuestos.Ambos sectores deben proponer dos ternas –una para propietarios y la otra para suplentes–, de donde el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, deberá elegir a un comisionado propietario y su suplente. Cada terna está conformada por tres aspirantes que hayan recibido la mayoría de votos en la Asamblea General.El oficial de información de Casa Presidencial, Pavel Cruz, acompañado de los representantes de las comisiones de Economía, Laura Quintanilla, y de Educación, Salomón Alfaro, explicó el fracaso de las dos convocatorias y el atraso que esto ha causado. Cruz dijo que en primera convocatoria ningún candidato logró acreditar los requisitos que exige el reglamento y la Ley de Acceso de la Información Pública.En el segundo intento, para el sector empresarial, solo tuvieron siete solicitudes de inscripción para comisionados propietarios y cinco para suplentes. De esos, solo tres aspirantes a propietarios y dos a suplentes reunieron todos los requisitos. En el caso de educación, cuatro candidatos propietarios y dos para suplentes lograron acreditar los requisitos.Según dijo, la cantidad de aspirantes eran insuficientes debido que ambos sectores deben proponer dos ternas (de tres personas), una para propietarios y la otra para suplentes.“Lamentablemente para este proceso de elección de comisionados no ha habido un interés tanto de las asociaciones empresariales como de las universidades en postular candidatos a comisionados en cantidad suficiente, que permita celebrar la Asamblea General y elegir a las ternas que se presentarían al presidente de la república, para este elija a los comisionados”, expresó Cruz.El oficial de información de Casa Presidencial indició que si en esta tercera convocatoria no se presentan candidatos suficientes para conformar ternas, tendrían que celebrar una cuarta convocatoria. Sostuvo que la ley no establece una fecha límite para elegir a los dos comisionados, pero sí contempla que los salientes pueden seguir en el cargo mientras se elige.