MINED aún sin entregar el 20 % de uniformes

Al Ministerio de Educación (MINED) le falta entregar el 20 % del primer uniforme y el 15 % del calzado, para completar el paquete escolar y quedarse pendiente para la entrega del segundo uniforme, programada a partir de mediados del año, informaron ayer autoridades.En útiles escolares ya se habría entregado 99.8 %, que equivale a 5,150 centros educativos de un total de 5,184 del sistema público. El MINED estima que se entregan 2.6 millones de uniformes, 1.3 millones de pares de zapatos e igual cantidad de paquetes de útiles para estudiantes de parvularia a bachillerato. La inversión del programa es de $73.5 millones.“Estamos verificando la conclusión de las entregas, según nos habíamos comprometido que a más tardar la segunda semana de marzo habríamos entregado a las 5,184 escuelas del país los rubros más importantes de los programas sociales, que tienen que ver con alimentación escolar, paquete escolar, rubro primer uniforme, rubro zapatos”, dijo Francisco Castaneda, viceministro de Educación.Espera que en los próximos días se complete con los paquetes que faltan, además de atender la sobredemanda, que rondaría los 21,000 paquetes. El funcionario argumenta que esa sobredemanda se debe a que los contratos se hacen con base en la prematrícula de noviembre, pero que de enero a marzo continúan matriculándose los alumnos que tienen que trabajar en actividades agrícolas.“Eso indica que son 21,000 estudiantes posibles que habremos crecido. Pero nosotros no queremos dar estadísticas temerarias hasta tener el consolidado a fines de este mes de marzo”, agregó.De hecho, el argumento de que aún se matriculan estudiantes es el mismo que utiliza para decir que la matrícula consolidada de este año se dará a conocer a finales de mes. Comentó que a dos meses de iniciado el año escolar reportan matrícula de alumnos en Aguilares y Guazapa, donde hay labores de corta de caña de azúcar. “Hemos dicho que vamos a consolidar y vamos a presentar la cifra consolidada este mes, porque tenemos como esos casos que todavía no están registrados en las estadísticas de cómo arrancamos el año escolar 2017. Pero sí, ya paquete escolar reporta 21,000 paquetes de sobredemanda en relación con los presupuestado el año pasado”, afirmó Castaneda.De ahí que la cifra que manejan es que la población estudiantil del sector público ronda los 1.3 millones en todos los niveles educativos.El viceministro aseguró ayer que ya se canceló la deuda a los proveedores del paquete escolar de 2016. “Más allá de algunos retrasos razonables que ustedes pudieron conocer en su momento, por la falta del presupuesto, por la falta de aprobación de bonos, ya la semana anterior el Ministerio de Hacienda ha transferido las últimas peticiones financieras que habíamos hecho como ministerio, para pago de proveedores y que hemos cancelado el 100 % de estos rubros 2016”, expresó.No obstante, no descarta que pueda haber algunos “casos excepcionales” en los que todavía no se haya efectuado el pago y que estos pueden llegar a su despacho para buscar la manera de resolverlos. Dijo que tendrían que ver con escuelas donde se hicieron cambios en la dirección.“Conozco un par de casos particulares del departamento de Santa Ana, donde hasta este año se acaba de resolver el tema de las direcciones, que son direcciones que no están, nosotros les llamamos direcciones en posesión, sino que son interinas y que recurrentemente hay cambios de directores”, indicó.Uno sería el Centro Escolar El Rosario, donde ya se habría transferido los fondos, pero no han cancelado a los proveedores porque aún trabajan en hacer los cambios de la nueva estructura del consejo directivo escolar.Mientra que ya habrían iniciado los requerimientos financierona para el pago de los paquetes de este año. “Esperamos, primero Dios, que el pago al paquete 2017, el pago al primer uniforme, el pago a zapatos de este año lo hagamos en los próximos dos, tres meses, y quedarnos luego para la entrega del segundo uniforme, que es el que normalmente al cierre de cada año todavía estamos pagando”, sostuvo.Ayer verificó la entrega de calzado en el Centro Escolar Jorge Lardé, en San Jacinto, San Salvador, en donde habría un aumento de 650 a 700 estudiantes, informó el viceministro.