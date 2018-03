MINED busca asegurar almuerzos para ampliar jornada en 500 escuelas

Lee también

Asegurar el almuerzo para ampliar la jornada en 500 centros educativos es el principal reto que debe sortear el Ministerio de Educación (MINED). La idea es expandir el programa de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno como estrategia de prevención de violencia en las escuelas ubicadas en las zonas más conflictivas del país, según lo focalizado en el Plan El Salvador Seguro.Francisco Castaneda, viceministro de Educación, dijo que analizan dos opciones: contratar un servicio de almuerzos por medio de una licitación o pagar cocineras profesionales que se encarguen de comprar, cocinar y repartir los alimentos.La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno nació en 2011 con proyectos piloto en 22 centros educativos en los municipios de Nueva Granada, Zaragoza y Sonsonate. Castaneda dijo que ya suman 1,200 los centros educativos que trabajan bajo esa modalidad que consiste en extender la jornada hasta por la tarde. En ese horario extra los alumnos reciben capacitación en arte, cultura, música y distintos oficios.“Lo que a mi juicio es estratégico es el almuerzo escolar. La jornada extendida exige al estudiante que tenga que almorzar en la escuela. Las familias no tienen dinero para darle a los alumnos, y regresar a casa tampoco es la solución. El debate que tenemos en el MINED es cómo extender y cómo se les va a administrar el almuerzo”, dijo Castaneda.El viceministro también reconoció que “en algunas zonas” deben mejorar la infraestructura para atender a los estudiantes en una jornada extendida. Sin embargo, dijo que en la mayoría de los casos ese no es un problema significativo.“La infraestructura no es un problema tan determinante. En algunos lugares pueda ser que haya que mejorarla. A veces en los turnos de la tarde no se ocupan todas las aulas. Eso se resuelve con ordenamiento de la planta docente, con un par de partidas presupuestaria para mejorar salario a docentes”, señaló.Castaneda dijo que es importante la apuesta de sumar más núcleos escolares al programa de EITP porque con eso se garantiza la preparación de muchos jóvenes en capacidades productivas.El vicetitular agregó que continuarán coordinando con las autoridades de Seguridad Pública el patrullaje escolar, la vigilancia de las zonas por donde circulan los alumnos y evitar el acoso.