MINED certifica complejos educativos para bachillerato

El año pasado, 74 centros educativos distribuidos en todo el país ampliaron sus servicios para impartir bachillerato, y tuvieron una matrícula de 8,852 estudiantes en ese nivel educativo. Esto debido a que, de acuerdo con el Ministerio de Educación (MINED), la demanda de bachillerato creció de 140,637 estudiantes en 2009 a 153,373 el año pasado.

El aumento de cobertura en Bachillerato General habría sido de 13.25 % y de 4.83 % en Bachillerato Técnico. De los 5,184 centros educativos, 630 imparten educación media, 199 son institutos nacionales.

“Pero en los últimos años hemos tenido nosotros una estrategia que nos ha ayudado no solo a sostener, sino a mejorar el indicador de educación media, que es la modalidad de certificar un centro educativo a complejo educativo”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA el viceministro de Educación, Francisco Castaneda.

“Estamos incentivando bachilleratos técnicos y también con los institutos tecnológicos”.

Francisco Castaneda, viceministro de Educación

Hay 353 complejos educativos que ofrecen parvularia, educación básica y educación media. De los 74 centros que ampliaron sus servicios, 16 fueron en el departamento de San Salvador; 12 en Sonsonate; nueve en Usulután; cinco en Santa Ana, igual número en Ahuachapán y Morazán; cuatro en La Paz; tres en La Libertad, Chalatenango y en La Unión; dos en Cuscatlán y Cabañas; y uno en el departamento de San Vicente.

De acuerdo con el funcionario, esto facilita la estabilidad emocional de los estudiantes que sí tuvieran que trasladarse a otro centro. “Pero además, en términos financieros, nosotros nos ahorramos construcción de más aulas, de más escuelas y aprovechamos con doble propósito la infraestructura existente. Es decir, que una misma aula que en la mañana puede servirle a los estudiantes de tercer ciclo, en el turno de la tarde puede servir a los estudiantes de media”, afirmó.

Otra razón se debe a la situación de violencia que afecta al país y que puede significar un alto riesgo para los jóvenes el tener que trasladarse de un municipio a otro para cursar sus estudios de bachillerato.

Atender la demanda de jóvenes significa crear algunas secciones, entre 2014 y 2017 se crearon 1,125 en el departamento de San Salvador, 485 en La Libertad, 395 en San Miguel, 393 en Santa Ana y 380 en Usulután. “El número de secciones no necesariamente le dice el número de estudiantes que atienden en cantidad. Porque estamos viendo un fenómeno de hace un par de años, que Sonsonate está superando no solo en cobertura, sino que en cantidad de estudiantes a San Miguel”, expresó Castaneda.

El departamento donde menos secciones nuevas se habilitaron es Morazán, con 208. De hecho, este departamento tuvo una matrícula de 5,712 estudiantes el año pasado.

“El mayor problema en educación media está en la falta de los presupuestos escolares”.

Paz Zetino Gutiérrez, secretario de Bases Magisteriales

“San Salvador es el máximo departamento no solo con más instituciones de oferta media, sino con más secciones creadas; pero también tiene nueve instituciones que ahorita estamos nosotros en los procesos de certificación para ampliar su oferta de educación media”, añadió.

Le sigue La Libertad con 62 instituciones de educación media, 20 son institutos nacionales, 28 son complejos educativos y 14 comenzaron el proceso de certificación a complejos educativos. Sonsonate tiene 49 instituciones que ofertan educación media; de esas, ocho son institutos nacionales, 39 complejos educativos y dos centros escolares que iniciaron certificación.

Más complicados

A diferencia de la parte oficial, para el secretario general de Bases Magisteriales, Paz Zetino Gutiérrez, los complejos educativos implican mayor dificultad en su funcionamiento, principalmente en lo que se refiere a la delimitación de los espacios.

“Porque necesita tener un área delimitada para la parvularia, el bachillerato debe tener un área medianamente delimitada porque los horarios son totalmente diferentes. La figura del complejo educativo es verdaderamente compleja, a mi entender se debería de seguir manejando como anteriormente, instituciones solo de educación media”, indicó basándose en su experiencia de trabajar en un complejo educativo.

Donde hay servicios de bachillerato sí se envía el recurso humano, algunos contratados por hora clase, incluso con recursos de las instituciones. “El mayor problema en educación media está en la falta de los presupuestos escolares para el funcionamiento de esas instituciones. No es solo que no sean suficientes, es que no llegan en tiempo”, afirmó el dirigente magisterial.

Comentó que el MINED envía los fondos para pagar salarios, pero el fondo para funcionamiento llega por julio o agosto. “A esa altura hemos pasado por la mitad del año escolar, ya la situación es precaria”, sostuvo.

En el caso de los institutos que imparten Bachillerato Técnico, deben tener recursos para adquirir los insumos que necesitan. “Recuerde que en bachillerato no es solo entregar cuadernos y lapiceros, hay una cantidad de recursos que se necesitan”, dijo.

En muchos casos, la comunidad escolar impulsa actividades para recolectar fondos. El dirigente también lamenta que muchas de las necesidades y deficiencias administrativas en las escuelas no sean debidamente abordadas por los titulares del MINED.

Nuevos bachilleratos

En educación media, el MINED también promueve que haya más bachilleres técnicos vocacionales y nuevas ofertas de esa modalidad. En 2017 se crearon los bachilleratos técnicos vocacionales en Música, Mantenimiento Aeronáutico y Marítimo, y Turismo de Mar. “Hemos estado en conversaciones con la Autoridad Marítima Portuaria, y hay muchas empresas de la industria turística de ultramar que han estado pidiendo más, podríamos decir, profesionales o técnicos en esta industria y que se ha dado un primer paso con los marinos mercantes”, dijo Castaneda.

El Bachillerato en Música inició este año en los departamentos de Usulután, Ahuachapán y San Vicente con una demanda regular.

En 2018 con FOMILENIO II se abre el Bachillerato Comercial en Agronegocios y de Serviempresas. Están en diseño los técnicos en Industria e Innovación, Diseño Gráfico Estratégico, Danza y Artes Plásticas.

4.8%

aumento en la cobertura de bachilleratos técnicos en los últimos años. En 2016 egresaron 28,384 de esa modalidad.

85,075

cantidad de estudiantes de bachillerato que realizaron la PAES ordinaria y extraordinaria en 2017.