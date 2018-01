MINED debe $4 millones a proveedores de uniformes

El ministro de Educación, Carlos Canjura`, afirmó ayer en una conferencia de prensa que el Ministerio de Educación debe un total de $4 millones para pagarle a los proveedores de los uniformes escolares del 2017, a los cuales se les debe cancelar el segundo pago.

“Debo decirle que justamente tengo la información de que aún estamos pendientes con $4 millones del segundo uniforme del 2017, eso es lo que esperamos resolver lo más pronto posible”, dijo Canjura.

La semana pasada LA PRENSA GRÁFICA hizo una publicación en la que varios proveedores de uniformes escolares de San Vicente se pronunciaban en contra del Gobierno de El Salvador por no haberles hecho efectiva la cancelación del segundo uniforme entregado en el 2017.

“Es una injusticia que el Gobierno no nos cumpla con los pagos a tiempo. ¡Ah! pero si nosotros no cumplimos con las fechas de entrega, nos cae multa”, manifestó en esa ocasión uno de los afectados.

Según el ministro de Educación, la deuda a los proveedores de los segundos uniformes escolares se pagará en los próximos meses, aun con algunos problemas de presupuestos que se tienen. El funcionario dijo que la cartera que preside ha tenido que reajustar los fondos.

“Es que lo que podemos afirmar es que nosotros hemos venido haciendo muchos esfuerzos por invertir un promedio de $20 millones en infraestructura educativa, sin estar específicamente el rubro contemplado como tal. Nosotros hemos tenido que hacer muchos acomodos para poder atender diversas necesidades que tiene el sistema educativo”, estableció Canjura sobre el problema.

El 13 de diciembre de 2017, el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, aseguró que se iba avanzando en el pago del segundo uniforme escolar de ese mismo año, el cual se había atrasado entre el mes de septiembre por el tema de los actos cívicos en el mes de la independencia.

En ese entonces, Castaneda afirmó que la ley establece 60 días para poder pagar los uniformes escolares a los proveedores; algo contradictorio, ya que para diciembre, cuando el funcionario dio las declaraciones, ya se habían cumplido más de lo estipulado para cancelar la deuda.

“En el pago del segundo uniforme, que es el que reciben los muchachos, los niños, ahí entre septiembre y octubre, y que la ley establece que tenemos 60 días para ese pago, es el que estamos trabajando”, dijo Castaneda en esa ocasión.

Luego, agregó que ya más de 3,000 proveedores estaban contratados para el 2018 y de esa forma asegurar “los paquetes escolares para todos los niños y jóvenes”, señaló el funcionario en su momento.

A tres meses de haber culminado las clases y a días de iniciar el nuevo año escolar, los proveedores de uniformes, aún se quejan por no recibir su dinero, a pesar de haber entregado ya la tela para la confección de los uniformes de este año 2018.

Lo que empeora la situación para los proveedores es que el atraso en los pagos es que podrían caer en mora porque ya deben préstamos y el incumplimiento en pago daña su récord, algo que las autoridades del (MINED) quieren ignorar, según ellos.

Por su parte las gremiales de maestros han dado su apoyo a los proveedores de uniformes escolares que no reciben su dinero. Paz Zetino, secretario de Bases Magisteriales, expresó que la situación se le esta saliendo de las manos a las autoridades de Educación, debido a que si deben ya $4 millones, cómo podrán pagar los uniformes que se entregaran para este año escolar 2018.

“Este ministerio al igual que los otros le debe a medio mundo, con estos proveedores no han logrado salir del segundo uniforme, ya están montados en el uniforme de este año 2018 y lo peor es que también el presupuesto escolar a muchas escuelas no les enviaron el porcentaje remanente de fin de año, entonces están esperando todavía”, agregó el Zetino.

Paz Zetino apuntó que en esta situación de precariedad en la que se encuentra el Ministerio de Educación no es directamente responsable el ministro de Educación. Para él, son otras las personas que están al fondo y que hacen que la problemática se salga de control al no pagarle a los proveedores la deuda que se les debió cancelar desde noviembre del año pasado y no lo han hecho.

“Yo diría que es un desgaste político, entonces nosotros como Bases Magisteriales la sensación que tenemos es que en el MINED, las decisiones no las toma el ministro, sino que hay otros factores que determinan cuándo hacerlo, por qué hacerlo y cuándo no hacer las cosas”, manifestó el secretario de Bases Magisteriales.

Para este año el MINED pretende ampliar el paquete escolar de tercer ciclo, agregándole un libro de texto de matemática.