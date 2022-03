MINED debe salarios a docentes interinos

Gremiales del magisterio nacional denunciaron que más de 1,000 docentes interinos no han recibido su salario desde que fueron contratados en febrero, después que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto transitorio para reubicarlos en los centros educativos de los cuales fueron cesados. El Ministerio de Educación (MINED) tampoco ha dado una fecha exacta para realizar el desembolso.

El 21 de enero, la extitular del MINED, Carla Hananía de Varela, modificó los lineamientos para la contratación de docentes interinos que ya estaban establecidos en la Ley de la Carrera Docente, lo que obligó a despedir a quienes habían ocupado esas plazas hasta 2021.

La situación provocó protestas de los sindicatos, que incluso interpusieron una denuncia en la Sala de lo Contencioso Administrativo. Ante la presión, Varela presentó un decreto transitorio a la Asamblea para reinstalar a los docentes por seis meses.

Según Bases Magisteriales, más de 1,000 docentes interinos fueron recontratados en los centros educativos en los que estaban laborando, pero desde que iniciaron sus funciones no han recibido su salario.

“En febrero los nombraron (a los docentes interinos),. ya va a terminar marzo, hoy (el lunes) es 28 y todavía no les han pagado ni febrero ni marzo. Eso es una injusticia”.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales.

La Asociación de Docentes de El Salvador (ADES) confirmó que expusieron la situación el 10 de marzo, cuando se reunieron por primera vez con el ministro interino, José Mauricio Pineda. En ese momento, se les dijo que el "próximo lunes iban a revisas los casos", pero hasta la fecha no han tenido una respuesta concreta "Yo he insistido todas estas tres semanas y solo nos dan mentiras, de que la comisión del ministro lo está viendo, y así estamos caminando y no hacemos nada", dijo ayer Yanira Sandoval, lideresa de ADES en Santa Ana. "Nadie responde, porque a uno le dan teléfonos, números donde uno va a estar consultando, y no dan respuesta", agregó.

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) y Bases Magisteriales también le señalaron a Pineda el atraso en la reunión que sostuvieron el lunes pasado, pero tampoco obtuvieron respuesta.

"Según lo que nos expresó el ministro, está en proceso y van a tratar de agilizar lo más que puedan, pero no hay compromiso de pagar esos salarios de manera oportuna. No se comprometieron con fecha específica para pagar", sostuvo el secretario de Organización de SIMEDUCO, Francisco Zelada.

El secretario de Bases, Jorge Villegas, aseguró que el Gobierno respondió les pidió "tener paciencia" con el impago, al igual que con el atraso que han tenido los maestros que forman parte de las Juntas y Tribunales de la Carrera Docente.

Las gremiales también afirmaron que la departamental de Santa Ana le comunicó a los docentes que el salario lo recibirán hasta mayo y en otros departamentos hasta abril. LA PRENSA GRÁFICA contactó al MINED para confirmar esta versión y conocer por qué se han atrasado los pagos, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta a las preguntas que envió a la oficina de comunicaciones.

"El último ingreso que tuvieron (los interinos) fue en diciembre del año pasado. En enero no tuvieron ingreso porque ni siquiera los nombraron. En febrero los nombraron, ya va a terminar marzo, hoy es 28 y todavía no les han pagado. Eso es una injusticia", dijo Villegas.

Además, la vocera de ADES denunció que muchos maestros continúan sin laborar, ya que cuando se hizo la recontratación, algunos directores departamentales colocaron a "gente de su confianza", en los puestos que ya tenían los despedidos.

"Yo trabajé siete años de interina en la escuela y hoy con todo lo que pasó me he quedado sin trabajo. Tengo tres meses sin trabajar, cuando que la promesa tanto en el decreto como las que nos dieron ellos el día que nos recibieron era que nos iban a reubicar", lamentó Sandoval.