MINED dice que ya pagó a docentes interinos

El Ministerio de Educación (MINED) aseguró ayer que ya pagó los salarios atrasados de una parte de los docentes interinos, pero las gremiales del magisterio aseguraron que no se han reportado esos desembolsos.

La semana pasada, sindicatos de docentes denunciaron que más de 1,000 docentes interinos aún no habían recibido su salario desde que fueron contratados nuevamente en febrero, después que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto transitorio para reinstalarlos en los centros educativos de los cuales fueron cesados.

Ayer por la mañana, durante el lanzamiento de un proyecto de $6.4 millones para reparar los techos de 700 centros escolares, LA PRENSA GRÁFICA consultó sobre la situación al ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda.

El funcionario dijo que el pago de los salarios "ya está en camino", sin dar mayores detalles ni explicaciones sobre el motivo del atraso. "No creo que vaya a tardar mucho más de eso", agregó.

Sin embargo, cerca de las 4:00 de la tarde, el MINED envió un comunicado a este periódico donde aseguró que había pagado el salario del 70 % de los docentes interinos distribuidos en los 14 departamentos del país.

"Únicamente se encuentran pendientes de pago los docentes interinos que se encuentran laborando en los departamentos de Morazán, Usulután, San Salvador, Sonsonate y La Libertad, de quienes en el transcurso del día, sus directores departamentales enviarán a nivel central los requerimientos de fondos para pagos de salarios", detalló el comunicado.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a la oficina de comunicaciones del MINED más detalles sobre los pagos y media hora más tarde el ministerio respondió con nuevos datos: aseguró que desde marzo se ha pagado al 82 % de los docentes, unas 1,800 personas. "Este 18% va a recibir su salario hoy en abril, que son aproximadamente entre 300 y 400 docentes", dijo una vocera del área. "Al finalizar abril, todo mundo va a tener su salario y todos van estar al día", agregó. El retraso de este porcentaje, según dijo, se debe a que no tenían completos sus expedientes.

Pero las gremiales de docentes aseguraron que hasta ayer no reportaban que se hubiera desembolsado el salario a tal porcentaje de docentes interinos. "Eso no es real, eso es mentira", apuntó Yanira Sandoval, lideresa de la Asociación de Docentes de El Salvador (ADES) en Santa Ana. "En Santa Ana, Ahuachapán, San Salvador, como yo tengo gente de esta zona que no les han pagado. Tengo maestras de Chalchuapa que les han dicho que hasta mayo les va a salir", aseguró.

"En mi opinión podría ser al revés, que el 30 % haya recibido su salario y que el 70 % no", dijo por su parte Francisco Zelada, del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco). Aunque aclaró que no posee datos específicos, pero conoce a varios docentes en situación de impago.