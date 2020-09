MINED entrega 7,000 laptos a docentes

Cerca de 7,000 docentes recibieron ayer, por parte del Ministerio de Educación (MINED), computadoras laptops para poder impartir clases de forma virtual, un mecanismo que se está implementando en el país desde hace ya más de cinco meses a causa de la pandemia por covid-19.

"Este día (ayer) estamos entregando computadoras a los docentes que siguieron el curso de Google Classroom, porque ese es el primer requisito para todos, para quienes tienen o no tienen enfermedades, pero que ya recibieron el curso de Google Classroom", manifestó la ministra del ramo, Carla Hananía de Varela, quien visitó ayer por la mañana las instalaciones del centro escolar General Francisco Morazán.

Las capacitaciones a los docentes sobre la referida plataforma virtual para impartir clases fue brindada con el apoyo de la Secretaría de Innovación de la Presidencia, anotó la titular del MINED.

"Con esto estamos cumpliendo la promesa: primero, de que la educación sigue; segundo, de la formación de los docentes; y tercero, de que cada docente va a tener su herramienta", agregó la funcionaria.

Poco más de 40,000 maestros ya se encuentran capacitados en Google Classroom, detalló el secretario de Innovación, Vladimir Hándal.

El jueves recién pasado, el MINED firmó un convenio con Correos de El Salvador, que va a entregar casi 8,000 computadoras a docentes que tienen enfermedades crónicas y que por esa razón no pueden salir de sus casas.

"Se las van a llevar hasta las puertas de sus casas", expresó la ministra.

En suma, son unas 15,000 computadoras laptops las que estarían siendo entregadas en los próximos días.

No obstante, De Varela admitió que "tenemos que ir por partes, no podemos ir de una sola vez, porque no tenemos todas las computadoras", en referencia al total de la planilla docente en el país.

"Este es un excelente beneficio no tanto para nosotros, sino para los alumnos, porque por medio de esta herramienta los niños van a conocer muchas cosas innovadoras, vamos a poder pasar videos, lo que no podíamos hacer con las guías escritas que les estuvimos dando, para poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, manifestó Elda Roxana Rodríguez, docente en San Jacinto.