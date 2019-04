MINED espera informe para decidir cierre definitivo de colegio donde murió niña

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, advirtió que esperará la investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) antes de decidir sobre un cese definitivo del centro educativo en el que murió la estudiante de ocho años Camila Sofía Salguero, luego de caer de un juego mecánico.

"Vamos a tomar las medidas administrativas correspondientes no sin antes esperar el dictamen fiscal y policial", anotó el funcionario.

Ayer por la mañana en la casa comunal de la colonia Valle de Oro 2, en San Salvador, se realizó una misa y luego el funeral en Jardines del Recuerdo.

La evidencia científica, reiteró, solo la pueden obtener la Fiscalía y la Policía y será a partir de ella que puedan deducirse las responsabilidades y las sanciones, que podrían derivar en el cese de las funciones del referido colegio.

"Cada institución educativa tiene su propia administración y este, que es un centro católico, también tiene su propia peculiaridad; sin embargo, ningún cese de un colegio público o privado puede estar al margen de las decisiones emanadas del Ministerio de Educación, y para cada tipo de actividades que realizan estos centros educativos deben pedir permiso a las autoridades departamentales, hay un proceso que deben seguir", reiteró Castaneda.

Por otra parte, advirtió que, además de los procesos administrativos internos y de los protocolos del Ministerio de Educación (MINED), para instalar cualquier juego mecánico, dentro o fuera de terrenos públicos o privados es necesario tener el permiso de la alcaldía de la localidad.

"Yo no puedo venir a instalar un juego mecánico dentro o fuera de una propiedad si no tengo la autorización del alcalde, eso en un principio; lo otro: no están autorizados los centros escolares para llevar juegos mecánicos dentro de sus instalaciones y más si estos no están acordes a las edades de los alumnos que atienden", declaró.

Si bien las autoridades colegiales pueden alegar que tenían autorización de una asamblea general de padres de familia como respaldo para la contratación de los juegos mecánicos para celebrar los intramuros, aún tendrían que explicar por qué estos juegos seguían instalados varios días después de pasada dicha actividad.

El martes pasado, Castaneda ya había advertido que los videos de las cámaras de vigilancia internas del Colegio Corazón de María ya están en poder de las autoridades fiscales, los cuales contribuirían a aclarar si también hubo negligencia por parte de los operarios de las máquinas. Una de las versiones del hecho es que estuvieron manipulándola a excesiva velocidad, pese a que los niños gritaban que se detuvieran.