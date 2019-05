MINED no evalúa cerrar colegio donde niña murió tras caer de juego

El Ministerio de Educación (MINED) no ha previsto cerrar el Colegio Corazón de María donde murió la estudiante Camila Sofía Salguero tras caer del juego mecánico mejor conocido como Chicago, dijo ayer el ministro de Educación, Carlos Canjura.

De acuerdo con el funcionario, un posible cierre de la escuela afectaría a la comunidad que envía a sus hijos a estudiar a dicho centro. Agregó que al MINED le corresponde dar recomendaciones para evitar accidentes similares.

"Ahí hay responsabilidades que tienen que asumir los de la empresa que estuvo ahí, la dirección misma de la escuela. No creo que (el cierre) sea una sanción razonable porque eso significaría cerrarle la escuela a toda la comunidad que hace uso de ese servicio. Eso es un tema un tanto delicado, decir que no vamos a poner Chicagos, creo que no va por ahí. Habrá que ver qué decisión toma la Asamblea", señaló el ministro.

La pequeña alumna, quien cursaba tercer grado, murió el 9 de abril pasado en la escuela luego de que "salió volando" del juego mecánico que habría sido operado con demasiada rapidez, según la versión de una testigo del accidente.

La postura del ministro Carlos Canjura no coincide del todo con lo expuesto por el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, quien hace unas semanas aseveró que esperarían el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) para valorar un posible cierre del centro escolar.

Ayer, el viceministro Castaneda reiteró que el expediente por el incidente está abierto y que la próxima semana tendrían una audiencia con las autoridades del centro educativo, y posteriormente a la audiencia tomarán una decisión.

"A partir de las normas y la ley en materia educativa, que nosotros tenemos nada más la normativa administrativa para determinadas sanciones, y cuando vemos un caso sumamente delicado y que puede constituir la comisión de un delito, inmediatamente nosotros mandamos el respectivo oficio a la fiscalía. Pero como en este caso la fiscalía actuó de forma inmediata y oportuna, no ha habido necesidad que el Ministerio de Educación emita", dijo.