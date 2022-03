MINED ofertó compras sin IVA sin tener ley

Exonerar "del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), a las adquisiciones locales o importaciones de computadoras, tablets y demás componentes que realice el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología". Ese era el objetivo de la pieza de correspondencia número 13-A aprobada por la Asamblea oficialista en la última plenaria, el pasado martes, en una de las 17 dispensas de trámite de ese día.

El contenido de la pieza estableció que las compras locales o internacionales de computadoras, tablets y demás componentes a realizar por el MINED estarán exentas del pago de dos impuestos: a la Transferencia de Bienes Muebles y al del Valor Agregado (IVA).

Aprobada como parte del paquete de 17 dispensas de ese día, el oficialismo vendió la idea que era para poder realizar una compra de equipo tecnológico para reducir la brecha digital. Los legisladores Ana Figueroa y Rodrigo Samayoa (ambos de Nuevas Ideas) citaron que se comprarían cerca de 150,700 laptops y 298,500 tablets. Sin embargo, lo que ninguno de los dos mencionó es que la orden de compra de dicho equipo fue hecha hace más de un mes por el MINED.

El 23 de febrero de este año, en el portal de la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (BOLPROS), el ministerio de Educación subió dos ofertas de compra. La primera, por $60.2 millones para comprar 150,636 computadoras portátiles; y la segunda, por $59.6 millones, para adquirir 298,174 tablets.

Las ofertas de compra permitieron también conocer cuánto es el monto que el MINED tiene planeado invertir en la compra del equipo tecnológico, y que fue un dato que no mencionaron los legisladores cian en sus intervenciones.

Luego, en ambas ofertas destacaba un hecho. En ambos, el MINED decretó que "el suministro objeto de esta oferta de compra será adquirido sin IVA, siempre y cuando se emita el decreto legislativo de exención de dicho impuesto, el cual será proporcionado al (os) ofertante (s)".

Lo anterior significa que el MINED realizó la orden de compra hace un mes, pero: o no pudo ejecutar la misma, porque no habían enviado el decreto a la Asamblea para su aprobación; o la realizó sin que existiera decreto alguno que validara que no se le cobrara el IVA, ya que el mismo se emitió hasta un mes después.

En opinión de legisladores, la medida es un reflejo del desorden con que se usan los recursos públicos de parte del gobierno de Nayib Bukele. Esto, debido a que el decreto no traía incorporado que el mismo fuera de orden público, lo que le hubiera podido dar carácter de retroactividad.

Ergo: si se realizaron compras sin IVA sin que estuviera el decreto, estas compras podrían ser ilegales, consideró Anabel Belloso (FMLN). "Ha dejado claro este gobierno a través de todas sus instituciones es que no respeta los procesos ya establecidos en leyes, hasta en compras públicas. Que lo hayan colocado cuando ni siquiera lo habían presentado muestra que siguen sobre la base de la improvisación ejecutando lo poco que están haciendo", consideró Anabel Belloso (FMLN).

"Es parte de cómo han manejado de manera improvisada, sin planificación, esta compra. Es buena, porque va a servir para procesos educativos. El problema es que no previó con antelación que se tenía que dispensar el pago de este impuesto y ahora lo vienen a pasar con dispensa para intentar enmendar un error que ellos cometieron", señaló René Portillo Cuadra (ARENA).

Tiempos. MINED ofertó comprar laptops y tablets antes de tener el decreto para ello.