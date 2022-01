MINED ordena promoción automática de estudiantes

El Ministerio de Educación (MINED) ordenó a los docentes promover al grado inmediato superior a todos los estudiantes con registro de 2021 abierto en el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES).

"Para los estudiantes que, a la fecha, aún tengan el registro 2021 abierto en el SIGES, se procederá a su actualización, promoción y cierre, y realizar inmediatamente su matrícula al grado superior inmediato", indicó el MINED en la circular 1/2022 difundida ayer.

De acuerdo con Carlos Olano, secretario general del Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS), se está ejerciendo presión para que se realice la matrícula oficial de estudiantes, pero "muchos de estos no están promovidos al año inmediato superior, no podemos matricularlos. No podemos darle matrícula a un estudiante que legalmente tiene asignaturas reprobadas".

“No estamos en contra de darle otra oportunidad al estudiante, pero se ha flexibilizado demasiado, saturando al docente”.



Carlos Olano, SINDOPETS

La circular también establece que los estudiantes que "no pudieron concluir con la presentación de evidencias de sus aprendizajes en el año escolar 2021", se matricularán "provisionalmente" y se someterán a una nivelación en los primeros tres meses del año lectivo 2022.

Daniel Rodríguez, secretario general de Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), dijo estar de acuerdo con la nivelación, pero no con la promoción inmediata. "Ellos (los estudiantes) deben hacer el mínimo de esfuerzo", opinó.

Olano consideró que el periodo de recuperación es una carga adicional para el docente, que debe preparar clases presenciales y a distancia.