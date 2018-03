MINED pretende alfabetizar este año a 31,000 personas

Lee también

El Ministerio de Educación (MINED) lanzó ayer en Jiquilisco (Usulután) el Plan Nacional de Alfabetización 2017, en el cual invertirá $2.4 millones. La meta del MINED es alfabetizar a 31,000 personas, entre jóvenes y adultos de diferentes municipios.Asimismo, se incluirá a 190 personas con discapacidad sensorial, quienes también serán certificados con estudios en primero y segundo grado de educación básica, aseguraron fuentes de la cartera educativa al presentar el programa.Para atender a la población por alfabetizar han capacitado 235 promotores de alfabetización y a 4,735 alfabetizadores voluntarios.El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, dijo que escogieron Jiquilisco para el lanzamiento, debido a su extensión territorial.El funcionario aseguró que Jiquilisco es uno de los municipios “más grande del país y eso genera complejidad para llevar estos programas a sitios alejados, por lo que durante seis meses vamos a alfabetizar en los cantones caseríos y comunidades de todo el país” expresó el funcionario.El viceministro indicó que aparte de la colaboración de algunas alcaldías, este año pretenden incorporar al apoyo tanto iglesias como universidades de todo el país.Dinora de los Ángeles Solano tiene 48 años y es originaria del cantón Tierra Blanca, de Jiquilisco (Usulután) y es una de las que participarán del programa, ya que en su niñez y adolescencia no pudo acudir a la escuela, pues asegura que su padre la formó en un ambiente machista, donde le dijo que no era necesario estudiar, siendo lo primordial el trabajo.“En aquellos tiempos era muy difícil estudiar, no había muchas oportunidades y también a mi padre se le metió la idea de que no era importante que estudiáramos, sino que era necesario hacer el trabajo de la casa, por lo que no tuve la oportunidad de aprender a leer y escribir”, dijo Dinora, quien expresa que tiene el sueño de aprender a leer la Biblia.Hasta el momento son 69 territorios en el país declarados libres de analfabetismo y para este año el MINED busca declarar a 18 municipios más.Desde 2008 han sido alfabetizadas 297,353 personas, de quienes 202,199 son mujeres.Las autoridades señalaron que el índice nacional de analfabetismo se ubica en 10.14 %.