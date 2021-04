MINED publica 2,345 plazas vacantes para docentes

Por medio de su Dirección de Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación (MINED) avisó el pasado 31 de marzo de la existencia de 2,345 plazas vacantes docentes, a las que únicamente pueden aplicar aquellos docentes bajo Ley de Salarios que deseen trasladarse del centro educativo para el cual laboran en la actualidad.

La noticia no ha sorprendido al Movimimiento de Maestros Interinos de El Salvador (MIDESAL), puesto que, de acuerdo con la Ley de la Carrera Docente (LCD), el MINED debe publicar en marzo estas plazas y en junio aquellas a las que solo pueden aspirar los docentes que han estado laborando por medio de contratos de interinato anuales.

En otras palabras, los docentes interinos podrán aplicar a las plazas que no sean llenadas en esta primera convocatoria.

La publicación oficial ha dejado interrogantes: "No salieron todas las plazas publicadas y no entendemos por qué no salieron todas", cuestionó el secretario de MIDESAL, Julio Hernández Franco.

Hay plazas de interinos de muchos centros escolares que no salieron publicadas y no entendemos si es cuestión de los directores o de las departamentales, pero han salido plazas en centros educativos que no solicitaron. "Entonces, no entendemos cómo es que está funcionando. ¿por qué las de algunos centros educativos sí se publican y las de otros centros educativos no? ¿A quiénes están beneficiando? ¿A quiénes sí están beneficiando al no publicar esas plazas? Estas son las incógnitas que nosotros nos estamos haciendo", reiteró el docente, quien ha laborado bajo la modalidad de interinato desde hace más de una década.

El documento oficial de las plazas vacantes está solicitando 1,638 docentes para educación básica, 384 para parvularia y 323 más para educación media.

El departamento en el que más plazas disponibles hay es en La Libertad, donde han sido publicadas 455 plazas y el departamento con menos vacantes es Cuscatlán, donde solo han sido publicadas 72.

"Estamos trabajando para darle una solución integral al tema de los maestros interinos", afirmó la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, ese mismo 31 de marzo, en la entrevista que concedió en televisión al programa Frente a Frente, pero la decisión del Gobierno no ha cambiado desde el anuncio del 17 de marzo sobre que a los interinos solo les ha sido prorrogado su contrato hasta el 31 de diciembre de 2021.

"Se aclara que los docentes interinos que están actualmente nombrados en las plazas a publicar finalizarán su nombramiento al 31 de diciembre de 2021 y los docentes que apliquen a traslados y reciban el fallo correspondiente por el Tribunal Calificador tomarán posesión de sus nuevas plazas el 01 de enero de 2022", reza el comunicado oficial de ese 17 de marzo, en el que se advertía que pronto se haría la publicación de estas plazas vacantes.