MINED reitera que escuelas continuarán cerradas

La ministra de Educación de El Salvador, Carla Hananía de Varela, dijo anoche en cadena nacional que las escuelas del país continuarán cerradas, debido a la situación de la pandemia de covid-19.

"Las escuelas van a permanecer cerradas porque la evolución de la pandemia no nos permite asumir semejante irresponsabilidad", dijo la funcionaria. "No es que no estemos listos. Tenemos un protocolo pero sería un atentado y una irresponsabilidad abrir las escuelas en este momento", reiteró.

Las declaraciones de la funcionaria fueron dadas al final de una cadena nacional de radio y televisión en la que el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que cumplirá la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que dejará sin validez el decreto ejecutivo sobre las fases de reapertura económica en el país, a partir del 23 de agosto.

La Sala dijo que no es facultad del Ejecutivo limitar libertades, y que las acciones para atender la emergencia por la pandemia requieren de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Bukele dijo que la Sala había dejado fuera de la sentencia la situación de las escuelas, y dio la palabra a De Varela. "Hemos tenido que lamentar la muerte de 47 docentes... Será el Ministerio de Salud el que nos diga cuándo", insistió la ministra de Educación.

Cumplimiento voluntario

El presidente inició la cadena lamentando que la sentencia de la Sala le haya quitado "el poder de regular la reapertura económica", pero pidió a la población continuar con la cuarentena de forma voluntaria, y a las empresas, acatar también voluntariamente las fases de reapertura.

Criticó la resolución, y dijo que los magistrados han actuado en contubernio con los diputados. Pese a que la Sala manda a los órganos Legislativo y Ejecutivo a acordar una legislación para atender la emergencia, el presidente Bukele desestimó dicho llamado. "Nos mandan a traer legislación, a negociar 10 días, ya se previó, ya hay legislación", aseguró.

El gobernante anunció que darán un subsidio de cuatro meses para el 50 % de las planillas de las mipymes, y no dos, como se había aprobado originalmente. También anunció bonos para el personal de salud, y explicó siete medidas para la reapertura económica (ver recuadro).