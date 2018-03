MINSAL: Demanda gremiales no favorece a los trabajadores

Lee también

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, reaccionó ante las amenazas de los sindicatos tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017, entre las que destaca una demanda de inconstitucionalidad por la aprobación de los diputados de la Asamblea Legislativa de un presupuesto desfinanciado.Por el momento, los sindicatos han dicho que han puesto a trabajar a sus abogados para analizar qué otro tipo de demandas se va a presentar en los próximos días.Ante esto, LA PRENSA GRÁFICA le consultó a la titular del Ministerio de Salud (MINSAL) sobre estas posibles demandas y respondió: “Eventuales presentaciones de recursos de inconstitucionalidad a mí como ministra me meterían en un lío, porque, ¿entonces cuándo vamos a empezar a aplicar el escalafón? Y se pueden pasar meses y meses de que el presupuesto es inconstitucional y no voy a poder aplicar los $15 millones”.Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, detalló que tras la aprobación del presupuesto hay una clara “violación a los derechos constitucionales de los trabajadores de salud pública ya que en el artículo 12 de la ley del presupuesto aparece que se está violentando la ley del escalafón ya que se está programando $15 millones para cubrir ‘supuestamente’ al 93 % de los trabajadores... Lo cual significa una violación al artículo 52 de la Constitución de la República que dice que los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables”.El secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) dijo que repudiaban “la conducta de los partidos ‘taxis’ que, habiendo expresado públicamente que no votarían por un presupuesto desfinanciado, dieron sus votos por un presupuesto”.Menjívar explicó que si los sindicatos presentan la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), traería consecuencias negativas tanto para los mismos trabajadores como para la población en general.“Si el presupuesto se declara inconstitucional, se corta la aplicación del escalafón, hay que esperar y tiene que ir otra vez a la Asamblea Legislativa para que lo vuelvan a aprobar, porque está inconstitucional; mire, yo no quisiera dejar de aplicar el escalafón, yo quiero aplicarlo ya. Ya lo perdimos en enero, porque no es retroactivo; quiero empezar en febrero... Pero bien, cada quien hace lo que considera conveniente, yo los respeto. Si lo declaran así, yo no tengo ningún problema, no lo aplico y ya”, enfatizó Menjívar.La titular destacó que si se llega a dar esta situación, no podrá echar mano de los más de $40 millones destinados a la inversión en salud, los cuales servirán para compra de equipos; $3 millones van destinados a mejorar el área obstétrica del Hospital Nacional de la Mujer, mejorar el área de neonatología, el banco de sangre y mejorar los bancos de leche.Dicen que también se atrasaría la unidad de radioterapia contra el cáncer, la modernización de los laboratorios, se retrasaría $1 millón para la salud materno infantil en la zona paracentral y atrasaría la compra de 40 ambulancias, entre otras afectaciones.“Yo no tengo ningún problema si lo llevan a inconstitucionalidad y que sea la Corte (Suprema de Justicia) la que defina si es inconstitucional o no. Pero advertimos que sí en el ministerio nos da problemas porque ni $15 ni $0 podremos apoyar”, reiteró la titular de Salud.