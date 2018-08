MINSAL: "Taiwán nos apoyaba con vacunas"

Taiwán tenía convenios con el Ministerio de Salud (MINSAL) por $6 millones para vacunación y para cáncer de cérvix admitió ayer el viceministro del ramo, Julio Robles Ticas, durante una entrevista televisiva, en la que incluso aseveró que desconoce si el último millón de dólares ya había sido desembolsado.

El funcionario explicó que aunque hay muchas observaciones y críticas públicas por la decisión gubernamental, las relaciones diplomáticas internacionales están a cargo del Órgano Ejecutivo, "entonces, allí no hay mucho que discutir".

No obstante, el viceministro aseguró que las autoridades sanitarias tienen "grandes expectativas" con el Gobierno de China Popular.

"Agradecemos todo el apoyo que hemos tenido durante todos estos años de Taiwán, pero también tenemos muchas expectativas del Gobierno de China Popular, que de hecho, prácticamente, sin tener relaciones diplomáticas ya ayuda al país", declaró.

Robles Ticas detalló que el millón de dólares que restaba por ser ejecutado iba a ser utilizado para comprar más vacunas.

"Cuando se firma el convenio, se firma el contrato y se asigna el dinero. En ese contexto, no sabemos si ya entró ese millón de dólares. Si ya entró, solo falta la ejecución, que para nosotros no es que lo vamos a ejecutar, sino que el compromiso de las vacunas ya es solo para pagar. Pero si no ha entrado, supongo que ya no va a entrar", expresó.

Según Robles Ticas, el MINSAL estaría preparado para afrontar la ausencia de ese $1 millón porque ha invertido $15 millones en vacunas y hay un abastecimiento del 93 % de vacunas a escala nacional.

Hace apenas cuatro meses, el MINSAL había firmado el último convenio de cooperación con Taiwán para fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales que atienden en el Centro Nacional de Radioterapia, que estaría vigente por cinco años, y que también iba a fortalecer los equipos tecnológicos de punta que serían instalados en el centro médico.

De ese convenio, también, iba a beneficiarse el Hospital de Niños Benjamín Bloom, que atiende cerca de 400 pacientes con cáncer al año, de los cuales 30 necesitan radioterapia.

Además, como parte de ese convenio se instalaría una sala audiovisual para que los médicos discutieran en tiempo real casos clínicos vía videoconferencias con los médicos del Hospital Chi Mei, en Taiwán.

Desde Washington, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) instó a los países a aumentar la cobertura de la vacuna del sarampión porque la transmisión endémica del virus se ha reestablecido en Venezuela.

En 2017, se reportaron 149,142 casos de sarampión a escala mundial, de los cuales el 0.6 % (895) fueron de las Américas, según OPS/OMS. "La gran mayoría de los países de la región informaron sus últimos casos endémicos hace más de 18 años. Sin embargo, el hecho de que una enfermedad haya sido eliminada no significa que ya no exista", reza el comunicado girado ayer por la organización.