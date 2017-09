MINSAL admite que el Rosales ya no es viable para ser utilizado

Muchas han sido las denuncias de trabajadores del Hospital Rosales y de los mismos pacientes por exigir mejor infraestructura, equipos y otras necesidades en dicho centro de salud, pero esta vez fueron las mismas autoridades del Ministerio de Salud (MINSAL) las que se mostraron preocupadas por la situación en la red hospitalaria de salud pública, ya que afirman que uno de los hospitales que deberían dejar de funcionar es el Rosales, debido a que ya no es viable para ser utilizado.

“Considero que el Hospital Rosales ya terminó su vida útil. Tenemos que hacer un nuevo hospital con más recurso humano, con mejor tecnología, dedicado exclusivamente a esas enfermedades complicadas para resolverle el problema a la población”, expresó el viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas.

Para el funcionario, es preocupante que el MINSAL enfrente una crisis, y afirma que lo que más agrava la situación y evita la construcción de un nuevo Hospital Rosales, un hospital en Nejapa y la construcción 40 unidades de salud comunitarias, es un bloqueo que mantienen los diputados de la Asamblea Legislativa con un préstamo de $170 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo plazo de aprobación se vence dentro de ocho días; sin embargo, el panorama es incierto y no se sabe si en realidad el financiamiento será aprobado por los legisladores.

“Estamos como a ocho días de que venza el plazo. Nosotros estamos tristes, porque nosotros tenemos un plan y si bien el primer nivel lo hemos fortalecido, hemos pasado de 377 a 756 unidades de salud, de cero ECOS a 572 ECOS. Estamos a pocos días para que se venza el plazo para la ratificación del préstamo que van a recibir para la construcción”, manifestó Robles Ticas.

El MINSAL asegura que con la aprobación del préstamo también se reactivaría, se renovará y mejorará la salud en las subespecialidades como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, entre otras enfermedades crónicas.

“En el Hospital Rosales actual, yo no puedo decirle a la población que llega con catarro o que llega con conjuntivitis al Rosales que no la voy a atender porque el Rosales está acostumbrado a atender eso durante más de 100 años”, dice el viceministro, quien agrega que el Hospital Rosales debería estar para las enfermedades complejas, y los catarros, las diarreas y las conjuntivitis, así como las demás enfermedades no crónicas, se deberían atender en las unidades comunitarias de salud para no sobrecargar a los hospitales que atienden especialidades.

Salud afirma que se ha hecho un plan de modernización de la salud de El Salvador desde hace un par de años, que vendría a ser dejado en el olvido, no tomándolo en cuenta si los diputados de la Asamblea Legislativa no aprueban la semana que viene el préstamo de $170 millones; de no aprobarlo, no se tendrán mejoras en el sistema de salud pública y no habrá un nuevo Hospital Rosales ni hospital de Nejapa, tampoco se podrán construir las 40 unidades de salud en la zona norte de San Salvador.

El BID, según el Ministerio de Salud, se ha reunido en dos ocasiones con los diputados que se oponen, específicamente los de ARENA, los que se niegan a ratificar el préstamo, para explicar los beneficios para la población; sin embargo, no se han tenido hasta ahora resultados positivos.