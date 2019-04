MINSAL alista Encuesta Nacional de Salud 2020

Para el próximo año está prevista la realización de la próxima Encuesta Nacional de Salud, informó ayer la ministra del ramo, Violeta Menjívar, durante el acto de presentación de los avances en materia de lactancia materna. La funcionaria adelantó que el costo del proyecto ronda el millón de dólares, de los cuales han reservado ya cerca de medio millón del último préstamo que les fue aprobado el año pasado por la Asamblea Legislativa, el cual asciende a $170 millones y de donde también será reconstruido el Hospital Nacional Rosales.

"Se va a hacer con la metodología ‘Mix’, porque se puede comparar con otros 100 países. Esa metodología es cara, cuesta más de un millón de dólares, pero nosotros, del proyecto de los $170 millones, que es el último que nos acaban de aprobar los diputados, hemos sacado un porcentaje, no completo, para que quede iniciado el diseño. El próximo gobierno debe de continuarla, porque esto es engorroso, no es fácil. Los resultados deben ser científicos, no deben ser sesgados", expresó la ministra.

Según Menjívar, el proyecto está siendo trabajado con la intervención de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y también con la cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Por otra parte, agregó, está también próxima la Encuesta Nacional de la Enfermedad Renal Crónica, la cual es realizada cada cinco años.

"Estas encuestas son caras, pero son fabulosas para la toma de decisiones. Cada cierto tiempo hay que irlas repitiendo y eso le da a uno pautas. De allí es que nosotros tomamos políticas para no ir a ciegas, por eso hemos tenido algunos logros, aunque no podemos abarcarlo todo, porque la gestión pública es complicada", agregó.

Sobre el informe de lactancia materna, destacó que ya existen en el país 1,600 salas de lactancia en las diferentes instituciones públicas y privadas. Aunque aseguró que es un logro en el marco de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, aún "son pocas" en comparación con la cantidad de empresas en todo el país.