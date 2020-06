MINSAL busca subsanar subregistro de muertes covid-19

El ministro de Salud, Francisco Alabí, explicó ayer que ha solicitado un comparativo de datos de este año con los del año pasado sobre las muertes extrahospitalarias para subsanar el subregistro de muertes por covid-19.

En días anteriores, el funcionario admitió que todas las muertes por enfermedades respiratorias están siendo catalogadas como muertes con sospecha de covid-19, a falta de una prueba de laboratorio que confirme o descarte que se trate de una muerte por coronavirus.

En ese sentido, hay una gran cantidad de personas que están siendo enterradas con estrictos protocolos sanitarios, porque se desconoce si murieron a causa del covid-19, y es precisamente este número de decesos el que está causando el subregistro.

Alabí detalló la semana anterior que en los últimos años el porcentaje de muertes extrahospitalarias ha rondado el 40%.

Ayer, el titular del MINSAL dijo que la forma de subsanar el subregistro es comparar las muertes extrahospitalarias durante la emergencia nacional por covid-19 y las muertes extrahospitalarias ocurridas en el mismo período de tiempo del año pasado, que estén relacionadas con enfermedades crónicas o muertes por violencia.

"Lo más coherente y ya lo decía el Washington Post y el New York Times, es que la estrategia es comparar la cantidad de fallecidos que suceden extrahospitalarios en un período de tiempo con el que sucedió el año pasado, luego se saca la diferencia y en este año lo único que ha cambiado, a diferencia del año pasado sería el impacto de la pandemia en nuestro territorio. Hemos solicitado ese análisis", manifestó el funcionario.

"Quizás la población no conoce que a nivel territorial, del 100% de muertes y fallecidos en el territorio, que no se debe a una causa de violencia o trauma, entiéndase enfermedades crónicas, hipertensión, infarto, derrames o muerte natural, son un 40% extrahospitalario, ¿y qué quiere decir esto? Que cerca de la mitad de muertes que no son por violencia se dan dentro del territorio; entonces, si nosotros hacemos una relación entre la cantidad de casos que tenemos confirmados que fallecen por covid-19, y luego hacemos una relación entre la cantidad de pacientes de inhumaciones que se tienen, no es una relación equilibrada, porque nosotros no estamos excluyendo la cantidad de inhumaciones en promedio relacionadas a las causas que no son por violencia", agregó.

Alabí insistió en la escasez de pruebas que hay no solo a escala nacional, sino también internacional, y reiteró que más que la cifra de casos confirmados, la que le preocupa es precisamente la de sospechosos, porque en la mayoría de países ese dato se puede traducir en la expresión de pacientes que desarrollan la enfermedad pero que por la limitante de la escasez de pruebas de laboratorio no logran certificar que se traten de casos confirmados, que casi sumaban 5,000 hasta anoche, según los datos oficiales.