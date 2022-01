MINSAL: casos de covid-19 se quintuplicaron en seis días

Después de más de tres meses a la baja, los casos diarios de covid-19 en El Salvador se quintuplicaron en un lapso de seis días, revela el balance más reciente publicado por el Ministerio de Salud (MINSAL).

Los casos diarios experimentaron el 8 de enero su sexto incremento consecutivo. Ese día, el MINSAL identificó 138 nuevos pacientes de covid-19, un aumento del 452 % respecto a los 25 del 2 de enero.

Entre el 2 y el 8 de enero, que corresponde a la primera semana epidemiológica de 2022, se confirmaron 431 casos, una cifra 93.3 % superior a los 223 de la semana anterior, indica un análisis de LPG Datos basado en las estadísticas oficiales. Además, ese fue el primer aumento semanal después de tres meses y medio de reducciones.

Sin embargo, la cantidad de casos reportada en la primera semana epidemiológica de 2022 es inferior a la del mismo periodo de 2021 (del 3 al 9 de enero). El año pasado, el MINSAL confirmó 2,102 contagios y 61 fallecidos, según los registros de LPG Datos. En el caso de los fallecidos, este 2022 se reconoció el deceso de tres pacientes, una de las cifras más bajas de la pandemia.

No descartan presencia de ómicron

La semana pasada, médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del sector privado reportaron un incremento en las consultas por sospechas de covid-19. En el sistema público también ha comenzado a notarse un aumento, aunque leve, afirmó ayer el doctor Luis Rodríguez, secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD).

"Hay un aumento de casos, pero es bastante leve. No ha sido de un solo un gran pico, pero sí comienzan a verse más pacientes con síntomas de coronavirus que los que se vieron a finales de diciembre", dijo Rodríguez.

El epidemiólogo Alfonso Rosales consideró que en El Salvador ya está circulando ómicron, cuya capacidad de contagio es superior a las otras variantes de covid-19 que han aparecido hasta ahora. "Es indudable que ómicron ya está en el país, lo que pasa es que El Salvador no tiene capacidad de hacer vigilancia gnómica (para detectarla)", indicó. Rosales agregó que ómicron es tan contagiosa, que en un máximo de dos semanas se convierte en la variante dominante.

Rosales dijo tener reportes de médicos del ISSS que se han contagiado de covid-19 y destacó que la sintomatología que describen es similar a la de ómicron: cuadros leves en personas ya vacunadas, como si fuera una gripe, y el padecimiento dura menos días.

El doctor Rodríguez coincidió en que estas son las características de los casos que se están reportando. "Estamos viendo que los casos que se están dando ahorita, la principal sintomatología es que son muy parecidos a la gripe, va acompañado de mocosera y congestión nasal. No podemos decir que es ómicron porque no tenemos el aislamiento de la cepa, pero pareciera que sí", afirmó.

No obstante, el ministro de Salud, Francisco Alabi, insistió ayer en que no hay reportes de la presencia de la variante en el país. "No se ha confirmado en el país. Se siguen haciendo todos los análisis, esperamos, al tener resultado de las secuenciaciones, poder tener mayor claridad acerca de la circulación en los últimos días de las variantes del covid-19. Lo más importante es actuar como si existiese cualquiera de las variantes de preocupación", dijo durante una conferencia de prensa.

Empeoran las perspectivas

Mientras tanto, el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, en inglés), de la Universidad de Washington, actualizó el sábado sus proyecciones para El Salvador y ahora vaticina un escenario más desalentador.

En el pronóstico anterior, el IHME dijo esperar un pico de 36,582 infecciones de covid-19 (personas enfermas, con o sin prueba que confirme el contagio) para el 13 de febrero, bajo el supuesto que condiciones como el uso de mascarillas y ritmo de vacunación se mantienen sin cambios.

La nueva perspectiva apunta a que el pico se vería el próximo 26 de febrero con 76,857 personas enfermas, el doble de lo que arrojó el cálculo anterior.

Si se mantiene el escenario actual, la cantidad de infecciones es ligeramente superior a lo que se registraría si hay una circulación severa de ómicron. Los números serían menores -entre las 60,000 y 62,000- si se reduce la renuencia a la vacunación o si el 100 % de las personas con dos dosis, reciben la tercera de refuerzo.

El epidemiólogo Alfonso Rosales recordó que todos los modelos matemáticos, incluido el del IHME, tienen márgenes de error, pero destacó la importancia de tomarlos en cuenta para planificar la respuesta gubernamental a la pandemia.

"Este modelo es bien útil porque incluye la variable de la utilización de mascarilla, la cobertura de la tercera dosis, incluye la resistencia a la vacunación y las características de ómicron. Es un modelo que tiene mayor capacidad de ser realista, que el modelo matemático del que ha hablado el señor ministro (de Salud), que ese está totalmente desvencijado", indicó.

En las últimas semanas, Alabi ha mostrado en entrevistas televisivas unas gráficas con proyecciones para los próximos meses, en donde se muestra una cuarta ola para febrero- marzo, pero esta es inferior a las tres anteriores. En cambio, las estimaciones del IHME señalan que el país verá en febrero la mayor cantidad de infecciones de toda la pandemia.