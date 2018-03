MINSAL confirma que hay escasez de la vacuna DTPa

Lee también

El director de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud (MINSAL), Eduardo Suárez Castaneda, confirmó que desde el segundo semestre de 2016 han tenido problemas con el suministro de la vacuna DTPa (que protege contra tres enfermedades bacterianas: difteria, tétanos y tos ferina que es una tos convulsiva), problema que se comenzó a manifestar en 2015, pero que de una u otra forma fue subsanado.“Las coberturas DTPa cayeron (en) el 2015, tuvimos una cobertura aproximada de un 70 % y hoy tenemos una cobertura alrededor del 40 %. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El suministro nos ha fallado: la casa productora no nos ha mandado la vacuna, no hemos tenido vacuna en una buena época del año”, dijo Suárez Castaneda.La vacuna DTPa cubre principalmente a los grupos poblacionales de mujeres embarazadas, niños y adolescentes; por ello, el no contar con esta vacuna podría traer efectos negativos en estos sectores, especialmente en las embarazadas.Esto porque el MINSAL ha dicho en reiteradas ocasiones que a través de la vacunación ha venido impactando de manera positiva en las mujeres embarazadas, ya que estas se encuentran en una etapa donde son muy perceptibles, pues tienen como objetivo tener niños sanos.La DTPa que se les coloca a embarazadas, y les permite proteger a sus hijos recién nacidos de la tos ferina, ya que son ellos los que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y poner en riesgo sus vida.Hace unos días, el director de Enfermedades Infecciosas confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que han realizado trámites, pero no han tenido respuesta. “Nos la prometieron para el mes pasado (enero) y hasta la fecha no nos ha venido. Nos afectó todo el año pasado y al momento vamos en febrero y no ha venido... o sea, que nos va a afectar”, sentenció el director.Recientemente el MINSAL confirmó que mantienen una deuda –sin precisar montos– con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual podría afectar en el suministro de las vacunas.Ante eso, el médico pediatra Ángel Duarte, no descartó que la faltante de esta vacuna “es porque no hay dinero para comprarla. Entonces, la política es: está pero en realidad no está”. Los sindicatos de salud han afirmado que la deuda que mantiene MINSAL con OPS es de $6 millones.Duarte confirmó que el suministro del sector privado de salud llegó aproximadamente a septiembre de 2016; y desde ese momento disminuyó la cantidad de vacunas.El director de Enfermedades Infecciosas del MINSAL dijo que uno de los problemas que podría traer el impacto de no contar con esta vacuna es que regrese el tétanos neonatal; otro ha sido el de la tos ferina, de la cual actualmente se están teniendo casos.El pediatra también lo confirma en el sector privado: “Hay casos de tos ferina regularmente en el país. Muchos pasan subdiagnosticados, porque son tratados como neumonías de otra causa y en realidad lo que hay abajo es una tos ferina”.Pese a que no precisó datos, Suárez Castaneda detalló que los casos de tos ferina que está registrando el MINSAL es en menores de seis meses de edad y –pese a que no cuentan con esta vacuna– dice: “Esa es la razón de vacunar a la embarazada, para que haya protección para el niño”.Para Duarte, el Gobierno debería de hacer las gestiones inmediatas para la adquisición de la vacuna. “Creo que gran parte del problema está relacionado con la ausencia de pago, porque el año pasado, en la época que el doctor (Suárez Castaneda) refiere que no ha habido vacuna, aún había suministro”.El pediatra recomienda que mientras no se tenga la vacuna, las embarazadas en caso de presentar tos o enfermedades respiratorias deben consultar inmediatamente; y, cuando den a luz –o si ya dieron a luz– deben usar mascarilla para evitar contagiar a sus hijos con la bacteria que causa la enfermedad.