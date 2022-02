MINSAL: covid-19 impactó en diagnósticos de VIH en 2020

El Ministerio de Salud (MINSAL) advirtió ayer que los diagnósticos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) registrados en 2020 podrían estar subestimados, puesto que muchas personas no consultaron por la pandemia de covid-19.

La doctora Ana Isabel Nieto, directora del Programa Nacional de ITS/VIH, explicó que los casos de VIH se han reducido en los últimos tres años, después de registrar 2,220 casos solo en 2013, un año que calificó como uno de los más críticos para la enfermedad. En 2020, cuando comenzó la pandemia, el MINSAL registró 858 casos, aunque Nieto reconoció que probablemente fueron más.

"No quiere decir que no hayan habido más. Probablemente sí, pero el período de confinamiento hizo que muchas personas no acudieran a los centros de salud y que también todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en coordinación con el ministerio, de la respuesta nacional del VIH, no podían salir a realizar sus actividades de prevención, educación, promoción, donde nosotros promovemos el cambio de comportamiento", dijo la funcionaria durante el lanzamiento de una campaña para incentivar el uso del condón.

En 2021, explicó, se reportaron 330 casos más que el año anterior, es decir, un incremento del 38.5 % y un promedio de uno a dos casos diarios. Entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2022, el MINSAL contabilizó 74 casos, de uno a dos diarios.

En total, las autoridades sanitarias tienen registrados 29,788 casos de VIH/SIDA. De estos, 11,186 son mujeres y el 23 % son trabajadoras no remunerada del hogar. "De cada cinco casos de VIH, uno es una mujer ama de casa. El VIH le llega a domicilio", señaló la doctora Nieto.

Anualmente, el MINSAL registra de 105 a 140 mujeres en estado de gestación con VIH, pero desde el 2017, en el que tuvieron tres casos, no contabilizan transmisión materno infantil.

Los grupos más vulnerables

La doctora Nieto explicó que la mayor incidencia de VIH está entre la población masculina, homosexuales, personas transgénero y trabajadoras sexuales. "Esos son los grupos de mayor vulnerabilidad al VIH", subrayó.

Además, el grupo de edad con más diagnósticos pertenece a la población económicamente activa que ronda entre los 20 a 44 años, pero principalmente entre los 20 y 35 años. "De los 858 que fueron en el 2020, alrededor de 600 andaban entre los 20 y 35 años. De los 1,188 del año pasado, aproximadamente 750 andaban en ese grupo de edad", apuntó Nieto. En los adolescentes, la incidencia ha disminuido, mientras que cerca del 6 % de los casos está en población arriba de los 60 años.

Sobre las personas que fallecieron en hospitales, Nieto sostuvo que la cifra ronda entre 225 a 250 por año. "Hago énfasis en hospitales, porque ahí podemos registrar la causa y su condición asociada", indicó. La doctora aclaró que no se cuenta la población que falleció en sus hogares y que estigmatización y discriminación ocultó su condición. Esta situación también genera un subregistro, reconoció.

Lanzan campaña

Junto al MINSAL, el Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA), la Asociación contra el Sida Cabañas (CoCosil) y AHF El Salvador lanzaron ayer la campaña "Siempre de Moda", para promover el uso del preservativo masculino.

Las organizaciones entregarán preservativos en Salvador del Mundo el 13 febrero, previo a San Valentín, donde también educarán a la población sobre la importancia del sexo seguro.

Ana Josefa Blanco, directora de CALMA, señaló que el entorno familiar y la falta de educación sexual influyen en los contagios de VIH o infecciones de transmisión sexual. En ese sentido, el director de CoCosil, Wilmer Sibrián, expuso que uno de los mayores retos es la confrontación religiosa.

"Es un tema de prevención de la salud, no es un tema de espiritualidad o de fe. Estamos previniendo una condición de salud que puede acompañar a las personas toda su vida", agregó por su parte Nieto.