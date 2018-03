MINSAL desmiente renuncias de 21 jefaturas de Maternidad

Lee también

La ministra de Salud, Violeta Menjívar, desmintió ayer la información que se dio a conocer la semana pasada sobre la supuesta renuncia de 21 médicos a sus cargos como jefes en diferentes áreas del Hospital Nacional de la Mujer (antiguo Maternidad). Pese a la renuncia de las jefaturas, los médicos continuarían como especialistas en el centro hospitalario.“No hay ninguna información que tengamos en el Ministerio de Salud sobre renuncia alguna de ninguna jefatura, no tenemos esa información; solo han sido hasta hoy puros rumores, no hay hasta ahora concreción de ninguna de las renuncias de jefaturas en ninguno de los 30 hospitales”, dijo Menjívar.La supuesta inconformidad de los médicos es que, al tener un cargo de jefatura, sus funciones incrementan, ya que preparan licitaciones, realizan informes, hacen evaluaciones del personal que tienen a cargo, entre otras, todo como parte de una función estrictamente administrativa. Sin embargo, el salario que tienen los médicos especialistas es nada más por eso y no por ocupar un cargo de jefatura.Ante la insistencia de los medios de comunicación, la ministra reiteró: “No tenemos ninguna renuncia, lo demás es puro rumor. Me parece extraño que se hagan rumores, que no son reales y que pueden ser parte de la desestabilización; pero yo soy la ministra y no tengo ninguna información concreta de renuncias de ninguna jefatura. Si eso sucediera, ustedes serían los primeros en saberlo”.Tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017, al Ministerio de Salud (MINSAL) se le asignaron $15 millones que serán utilizados para entregar un “escalafón equitativo” –como le llama la ministra– y se está trabajando para hacer cumplir el mandato de la Asamblea Legislativa: asignar los $15 millones para el personal que gana hasta $2,000, que son alrededor de 93 % a 34 % de todo el personal de Salud.El Ministerio de Salud cuenta con aproximadamente 29,400 empleados sujetos a escalafón, de los cuales este año 27,500 recibirán su escalafón equitativo; mientras que aproximadamente 1,500 no lo recibirían.“Respetamos mucho a nuestros especialistas y ellos, los que tienen salarios más altos, son los que se han beneficiado con los siete años de escalafón ininterrumpido; hemos logrado que dignifiquen su salario y lo han aumentado considerablemente”, dijo Menjívar. Sin embargo, teniendo en cuenta que es un porcentaje menor de empleados el que no percibirá el escalafón este año, señaló que, en el marco de la reforma que se le haga al presupuesto, se hará una petición especial para 2018: discutirán con los especialistas para ver que a este grupo de empleados se le pueda conceder algunos incentivos.LA PRENSA GRÁFICA intentó obtener la posición del sindicato de trabajadores del Hospital de la Mujer, pero no atendieron sus teléfonos celulares.