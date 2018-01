MINSAL: es incorrecto que se sancione con más trabajo

El viceministro de Servicios de Salud, Julio Robles Ticas, dijo que es incorrecto que se les castigue con tres días laborales consecutivos a los estudiantes de Medicina, que son internos y residentes en los hospitales públicos, ya que no se puede sancionar a una persona que comete un error con más horas de trabajo.

Internos denuncian trabajar 36 horas seguidas en hospital

“Eso es incorrecto, porque no se puede sancionar a una persona a trabajar más, sino que se tiene que ver el error que se cometió, ayudarle a superarlo, pero eso lo hacen a través de los que saben más, no es sancionando, haciendo más trabajo, porque entonces no salimos del problema”, señaló el funcionario.

Al preguntarle sobre las medidas que se tomarían ante la denuncia de los internos y residentes que reciben los castigos por parte de sus superiores en la red hospitalaria del Ministerio de Salud (MINSAL), Robles Ticas afirmó que se está viendo la manera de solucionar la situación de los estudiantes de Medicina.

Estudiantes de Medicina exigen ley que regule sus horarios en hospitales

“Lo estamos regulando. Estamos elaborando el reglamento de residencias médicas que nos va a permitir regular eso para evitar ese tipo de sanciones, sino que verlo a otro nivel en procesos de capacitaciones”, explicó el viceministro.

El martes un grupo de jóvenes estudiantes de Medicina de diferentes universidades se presentaron a la Asamblea Legislativa para entregar un anteproyecto de ley que pueda regular las injusticias que sufren los internos y residentes en los hospitales de la red pública. Ellos aseguran que no dan un buen servicio a los pacientes, debido a que trabajan más de 36 horas seguidas sin dormir ni descansar.

Sin embargo, ante la queja de los futuros médicos, el viceministro de Servicios de Salud manifestó que no está fuera de lo normal trabajar turnos largos con jornadas de varios días consecutivos, ya que todos los que ahora son doctores para aprender y ser buenos profesionales de la salud tuvieron que pasar por esa etapa.

“Todos los que somos especialistas hemos pasado por esa situación. Todos nos formamos en los hospitales. La oportunidad de aprender es de todo el día, no solo es en la mañana; entonces, la oportunidad de aprender día y noche y de hacer turnos cada cuarto o quinto día eso lo hemos hecho todos en todas las partes del mundo”, agregó.

Pero los internos y residentes no solo se quejaron de las largas jornadas de trabajo, sino que también exigen que se les dé una remuneración salarial, ya que dicen trabajar más que una persona que ya tiene una plaza en los hospitales, algo que las autoridades de Salud dicen que no se puede modificar, debido a que hay un proceso de elección ya establecido.

Lo del salario

“Bueno, la ley de salario estipula cuántas plazas tenemos para residentes, para año social y para médicos internos, esas las sometemos a concursos acuérdese que son becas, a los residentes se les ofrece una beca para poder estudiar, aprender, practicar y aprender del que más sabe”, destacó Julio Robles Ticas.

Por otra parte, el MINSAL informó que el tema de los cupos para los aspirantes a médicos residentes para este año ya se está solucionado y que desde el 1.º de enero ya los hospitales nacionales cuentan con los médicos residentes seleccionados para 2018.

La situación de los aspirantes a residentes empeoró en diciembre de 2017, cuando cientos de futuros médicos protestaron porque el problema se le había salido de control al Ministerio de Salud, porque en septiembre de 2017 se tendría que haber hecho el proceso de selección, el cual tres meses después, no se había hecho.