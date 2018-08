MINSAL insiste en que no se trata de un caso de polio

“Entre las medidas enviadas por DEI para manejo en HNNBB por la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), tomando en cuenta que se trata de un caso de polio, se orientó aislar el caso y evitar el contagio intrahospitalario y repetir el examen de heces al paciente”. Así lo consigna el acta del Ministerio de Salud (MINSAL) en el caso del niño de 10 años con padecimiento de poliomielitis.

Ayer el viceministro de Salud, Eduardo Espinoza, insistió en que no se trata de un caso de poliomielitis, como también ya lo había manifestado la cartera en un comunicado el miércoles.

“Varias enfermedades infecciosas pueden causar parálisis flácida aguda”, dijo el funcionario en un programa de televisión nacional. LA PRENSA GRÁFICA solicitó una entrevista de manera personal para hablar sobre el caso y el contenido que establece el acta, pero no fue concedida.

Un médico del sistema de salud denunció el caso el miércoles y muchas de sus aseveraciones coinciden con el acta en poder del periódico. De hecho el mismo Espinoza también aceptó que el niño está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños Benjamín Bloom, tal como lo establece el documento.

De hecho extraoficialmente se supo que ayer las autoridades del MINSAL se reunían para determinar si las medidas a tomar se harían de manera local, municipal y hasta departamental, pero no se confirmó nada sobre esto.



Ayer también en la cuenta de Twitter de la Televisión Nacional, una cita en alusión al viceministro decía: “Estoy seguro que no existe la poliomielitis en el país ni lo va a existir. Todo nos dice que este caso del niño no tiene poliomielitis, con lo que él pudo tener contacto es con un virus de esta enfermedad atenuado, que está en la vacuna y no genera infección”, lo que no explica el funcionario cómo es que llegó hasta la unidad de cuidados intensivos el infante.

Más adelante se apunta que “el virus identificado en el CDC no es un virus salvaje. El virus identificado es el virus vacuna tipo Sabin 3 que es el que se aplica en todos los esquemas de vacunación y que no tiene potencial epidémico o sea no hay posibilidades de generar una epidemia”.

Un serotipo

El infectólogo Iván Solano explicó ayer que efectivamente el caso puede tratarse de un serotipo vacunal, es decir, que está originado por la inmunización.

El médico explica que luego de que un infante es vacunado excreta el virus y que de acuerdo con las condiciones de higiene este puede transmitirse a otras personas.

Solano dice que estos casos se dan en diferentes partes del mundo, sobre todo por la vacuna oral, de allí que se recomiende ya la intramuscular. Su versión coincide con la del presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, quien aseguró que ya es necesario el cambio en el tipo de vacuna.

“Yo tengo entendido que ya se están poniendo dos vacunas orales y una intramuscular, para poco a poco dejar solo esta última”, dijo el epidemiólogo.

Aunque Espinoza aseguró que era “una irresponsabilidad” hablar de poliomielitis, Solano explica que si se trata de un virus atenuado es siempre la misma enfermedad y que regularmente los casos repercuten en infantes que tienen bajas las defensas.



Las observaciones del médico infectólogo coinciden con las sugerencias del acta en relación con las excretas.

“El equipo de Respuesta Rápida que haga la investigación de campo deberá tomar muestras de heces a los contactos domiciliares y de la comunidad. También se tomarán muestras de medio ambiente (lugares de disposición de excretas en el lugar de origen del paciente)”, dice el documento.

Extraoficialmente también se informó que ya se había comenzado algunos estudios de campo en la zona de residencia.

La posición del MINSAL sobre este tipo de casos ha sido cuestionada por el gremio médico, en el sentido de que no se actúa de inmediato y de manera transparente. Brizuela cuestionó el miércoles el que la población se tenga que enterar por las denuncias de médicos o los medios de comunicación, cuando es el ministerio el encargado de notificar a la población y dictar las medidas a seguir.

En una posición similar, el doctor Juan Antonio Tobar, expresidente también del Colegio Médico y especialista en atención de emergencias, aseguró que en muchas situaciones el MINSAL “se ha tardado en investigar los casos y por tanto las acciones de control se realizan con retraso”.

Recientemente el MINSAL negó que existiera un brote de tifoidea en el país, lo que sí confirmó el Seguro Social. Iguales situaciones se han vivido con brotes de zika, chikunguña cuando se cuestionó la demora en admitir la dimensión de las enfermedades.