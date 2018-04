MINSAL justifica por qué no da medicamento a paciente con cáncer

Dos semanas atrás la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, que le garantice el tratamiento adecuado a una paciente con cáncer de seno que interpuso un amparo ante la sala, exigiendo que la red pública de salud le facilite el medicamento Herceptin, cuyo nombre genérico es Trastuzumab. Sin embargo, la funcionaria explicó ayer las razones por las cuales no se le ha hecho entrega del referido medicamento.

Según Menjívar, desde el Ministerio de Salud se hizo llegar a la Sala de lo Constitucional un documento en el que detalla el historial de la atención a la paciente en el Hospital Nacional de la Mujer y, aunque evitó dar detalles sobre el expediente clínico por cuestiones legales y de ética, aseguró que la paciente ha obtenido el tratamiento adecuado, que no incluye el medicamento en cuestión.

“Si se analiza el caso de la paciente y del uso de un medicamento que es muy caro, que se llama Trastuzumab, dicha paciente ha recibido aquí, en este hospital (Hospital Nacional de la Mujer) el tratamiento que se le da aquí y en cualquier parte del mundo: ha recibido cirugía, quimioterapia, hormonoterapia y nueve dosis del tratamiento que se está planteando (el de Trastuzumab)”, expresó Menjívar.

La demandante argumentó en su escrito dirigido a la sala que necesitaba 18 aplicaciones más para su tratamiento y que después de cuatro meses de haber solicitado el fármaco al Ministerio de Salud la respuesta había sido que no tenían y que aunque lo requirieron como préstamo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) este último les negó el préstamo porque también lo tenía escaso, tenía pocas dosis en resguardo.

No obstante, Menjívar agregó que “ahorita se le ha suspendido ese tratamiento porque el facultativo tiene que definir si continúa o no, porque este es un medicamento que puede producir cardiotoxicidad y la paciente está sana ahorita de su cáncer, pero el abuso de un tratamiento, si no se llevan a cabo los análisis respectivos, que en este caso son los ecocardiogramas que se le están practicando, en este hospital no se le puede dar indiscriminadamente dicho medicamento”.

La ministra dio las declaraciones al finalizar un recorrido que hizo junto con el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, en el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, donde también aprovechó para destacar que el referido centro hospitalario ha incrementado de 400 a 3,900 las quimioterapias que brinda al año.