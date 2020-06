MINSAL pide mantener medidas de protección en el retorno a las actividades

A discreción de la población queda el cumplir las medidas de prevención y protección del covid-19, desde ayer que no habían disposiciones legales para mantener una cuarentena domiciliar obligatoria ni otro tipo de restricciones a la movilidad.

Por eso, el Ministerio de Salud (MINSAL) pidió a la población que mantengan las medidas en sus hogares en cuanto de lo que les sea posible.

"Es de suma importancia que la población salvadoreña comprenda que las medidas de prevención, que las medidas de distanciamiento físico, que las medidas que van relacionadas a cuidarse en el contexto de la pandemia son sumamente importantes... La necesidad de volver a una vida cotidiana no nuble nuestra visión ante la complicación que esta enfermedad y ante la mortalidad que esta enfermedad puede generar", dijo el ministro de Salud, Francisco Alabí.

La declaración del funcionario fue después del anuncio de dos fallecimientos más a causa del covid-19, ambos eran miembros del personal de salud, uno de 66 años y el otro de 54.

Transporte público reabre actividad el próximo 7 de julio, al inicio de la fase dos

A partir de mañana inicia el retorno gradual de la actividad económica en el país, esto según las autoridades puede ocasionar un desbordamiento de la situación si no se cumplen los protocolos de prevención de la enfermedad.

Otro indicador de que puede aglomerarse el sistema de salud con pacientes de covid-19 es el alto número de casos sospechosos que hay. Ayer, hasta las 5:23 p.m., habían 2,492 según el sitio web del Gobierno; Alabí dijo que eso evidencia la facilidad de contagiarse.

Ante la posibilidad de que la situación se vuelva difícil de contener o que la cantidad de fallecidos aumente de manera rápida, el ministro de Salud anunció que tienen disponibles tres morgues móviles.

Alabí, por otra parte, defendió la existencia de un subregistro de casos covid-19, asegurando que El Salvador no es el único que lo posee.

"Van a hacer falta pruebas o van a haber casos de pacientes que pueden tener la enfermedad y no lo sabemos o no podemos confirmarlo o no podemos certificarlo porque no tienen esa prueba", aseguró.