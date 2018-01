MINSAL registró 77 personas quemadas durante Plan Belén

Lee también

El Ministerio de Salud (MINSAL) dio a conocer ayer el total de personas quemadas por manipular pólvora durante la temporada navideña y de Fin de Año. Dentro del Plan Belén 2017 se registraron 77 quemados, de los que 61 son por uso de pirotécnicos que están prohibidos por la ley.Según el MINSAL del 1.º de noviembre a la fecha, en 2016, el número de quemados era de 184; sin embargo, durante el mismo período en 2017 fueron 117 los lesionados, por lo que hay una reducción. El 43 % de los quemados por pólvora prohibida son menores de edad, dijo ayer en el informe de emergencias atendidas en diciembre el viceministro de Salud, Eduardo Espinoza.Agregó que durante el Plan Belén 2017 un total de 14 niños quemados ingresaron al Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. El año pasado a la misma fecha eran 15. La mayor parte de los niños se han quemado las extremidades superiores, principalmente manos y dedos.“Ha sido una irresponsabilidad de los cuidadores, porque eran niños y estaban encendiendo pólvora. Son 11 de ellos. La mayor parte de los quemados ha sido por morteros, 10 por cohetillos, nueve por silbador, dos por buscaniguas y 10 por otros”, señaló el funcionario de la cartera de Salud.Tanto las autoridades como los mismos vendedores de pólvora aseguran que fueron los padres los responsables de que los niños y adolescentes se quemaran durante la Navidad y Fin de Año; sin embargo, no se registran denuncias en contra de los responsables de los menores de edad.Espinoza afirmó una vez más que no le corresponde al Ministerio de Salud denunciar a los responsables de los niños quemados, como lo ha asegurado la Fiscalía General de la República (FGR), y que es esta última la única que puede hacer el proceso penal.Ayer por la madrugada, también, un incendio consumió dos habitaciones de un mesón en el pasaje Honduras, en el final de la 6.ª avenida sur del barrio Candelaria; dos más sufrieron daños parciales. No se dieron detalles de la causa del siniestro tras ser controlado. Un incendio más se produjo en maleza seca, pero fue sofocado oportunamente.