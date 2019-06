MINSAL reporta 18 muertes por fiebre tifoidea entre 2015-2019

Desde que comenzó el año y hasta el viernes recién pasado suman más de 1,200 los casos de fiebre tifoidea que registra el último boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSAL). Como dato curioso, todos son sospechosos.

De hecho, ningún caso sospechoso de fiebre tifoidea fue confirmado entre 2015 y 2019.

Pero el hecho de que no existan registros de casos confirmados no indica que no hayan habido, aseguró hace más de una semana el jefe de Infectología del Hospital Nacional Rosales, Rolando Cedillos, quien advirtió que el referido centro hospitalario pasó varios meses, este año y el anterior, sin tener frascos para realizar las pruebas de sangre (hemocultivos) que confirman o descartan la enfermedad.

"Una manera de confirmar los casos sospechosos es haciendo un cultivo de sangre, y aquí hemos pasado meses sin frascos para los cultivos de sangre. Qué conveniente, ¿verdad?, que las autoridades digan: ‘No tenemos casos confirmados’. ¡No hay, pero porque no hay medios de cultivo!", advirtió el médico.

El primer boletín epidemiológico de 2019 donde el MINSAL habla de fiebre tifoidea es el que corresponde a la quinta semana de vigilancia epidemiológica (27 de enero al 2 de febrero) y en él se lee: "El hemocultivo (prueba de sangre) es fundamental para el diagnóstico en el período de invasión. En la primera semana de la enfermedad, el 85 %-90 % de los resultados son positivos".

Dicho examen médico no es el único, también es posible confirmar o descartar fiebre tifoidea a través de coprocultivos (examen de heces) y mielocultivos (prueba de médula ósea). Aun así, ninguno de los más de 4,600 casos sospechosos de fiebre tifoidea entre enero de 2015 y mayo de 2019 fue confirmado.

Las autoridades sanitarias no especifican en sus boletines semanales de vigilancia epidemiológica si los casos de fiebre tifoidea que reporta son sospechosos o son confirmados. Sin embargo, la respuesta a una solicitud de información realizada por LA PRENSA GRÁFICA a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del MINSAL afirma que "no se cuenta con información de casos confirmados para fiebre tifoidea en el sistema de vigilancia", lo que deja abierta la posibilidad de que (no) se haya estado realizando pruebas de confirmación.

La misma oficina de transparencia da cuenta de un total de 18 muertes "con diagnóstico principal de fiebre tifoidea", pero hace la salvedad de que son "muertes no auditadas", es decir, que tampoco se les practicó el procedimiento médico necesario para confirmar o descartar la enfermedad.

La situación ha generado una fuerte preocupación entre el gremio médico, tanto público como privado, que considera que hay suficiente evidencia para decretar una epidemia por fiebre tifoidea.

Los más de 1,200 casos reportados este año significan un 27 % más de los casos con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero ese porcentaje es el más bajo durante este año: el alza comenzó a ser visible a finales de enero y ese porcentaje llegó a ser 68 % para finales de marzo.

La fiebre tifoidea es una enfermedad que fotografía a El Salvador como un país subdesarrollado, porque es una enfermedad que tiene a la base condiciones socioeconómicas y culturales que deben de corregirse y que no se corrigen de la noche a la mañana, como el acceso al agua potable, la disposición adecuada de la basura o el hecho de que las personas no se vean en la necesidad de defecar al aire libre en las calles, señaló el infectólogo Iván Solano.

"Pero el problema no es si hay o no hay fiebre tifoidea, el problema de la gestión anterior del Ministerio de Salud es que ellos no actuaron, a pesar de que en la quinta semana de vigilancia epidemiológica ellos mismos alertaron sobre el alza de casos", manifestó Solano, como vocero del Colegio Médico.

Las consecuencias de que el ente rector en materia de salud pública no informe a la población son varias, según el médico: en primer lugar, que el Estado no puede disponer de recursos económicos suficientes para afrontar la situación; en segundo, que la población no aumenta las medidas higiénicas preventivas; y en tercero, que el gremio médico no tiene en mente la fiebre tifoidea como posible diagnóstico cuando los pacientes acuden a consultar.

Esta última valoración ya la había hecho también el infectólogo Cedillos, quien advirtió que cuando los diagnósticos no son certeros no se ofrecen los tratamientos más idóneos para curar a los pacientes.

Según Solano, el sector privado ha percibido un incremento en los casos de graves complicaciones de la enfermedad luego de que esta no fue diagnosticada de forma oportuna. "Si no hay un diagnóstico confirmatorio, la bacteria va avanzando y la complicación más frecuente es la ruptura o perforación de los intestinos, porque la bacteria forma úlceras que rompen los intestinos y causan peritonitis", dijo.

"Para evitar esto es que sirven las alertas sobre una epidemia. No para poner en crisis nerviosa a la población, sino para prevenir que el impacto de la enfermedad sea mayor. Pero si yo oculto la información, esto va a seguir pegando. Por eso es que continuamos en niveles de epidemia", criticó Solano.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó una entrevista con la jefatura de la Dirección Nacional de Enfermedades Infecciosas, pero no hubo respuesta.