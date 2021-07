MINSAL reporta aumento de criaderos de zancudo

El más reciente boletín de la Dirección Epidemiológica del ministerio de Salud (MINSAL) reporta un incremento en el índice larvario de vivienda, especialmente en el departamento de San Salvador, por lo que médicos llaman a redoblar los esfuerzos de prevención del dengue para evitar un brote.

El índice larvario es el número de viviendas que reportan larvas de zancudos por cada 100 y el rango considerado normal es 4. En la semana del 27 de junio al 3 de julio, este indicador reportó un promedio de 9 a nivel nacional y llegó a 19 en San Salvador, después de ubicarse en 21 durante la semana del 20 al 26 de junio.

Pese a que el índice larvario supera el rango normal, según el MINSAL los casos sospechosos y confirmados siguen por debajo de los registrados en 2020. Hasta el 3 de julio se reportaron cinco casos confirmados, de los que dos están catalogados como graves.

Los casos sospechosos se han reducido 36 % respecto a 2020, llegando a 2,311, frente a los 3,600 casos del año pasado. Los casos sospechosos de Chikungunya han bajado 18 %, pasando de 71 a 58 entre 2020 y 2021; mientras los de zika sumaron 55 hasta el 3 de julio, 54 % menos que los 120 del año pasado.

Sin embargo, los médicos llaman a no bajar la guardia. "Hay que ponerle atención a este tema", dijo la doctora Magdalena Cortez, del Foro Nacional de Salud. "Tenemos una alta probabilidad de que haya contagios e incremento de casos de dengue", agregó.

El doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, coincidió con Cortez y advirtió que podría ocurrir un brote epidémico, por lo que es necesario aplicar medidas de prevención. "El Gobierno debería activar campañas tanto de erradicación de zancudo como de los criaderos y hacer conciencia a la población sobre este tema", indicó.

Cortez dijo que un mayor índice larvario es un riesgo. "Deberíamos estar tomando medidas que tengan que ver con el tema de toda la parte educativa con la población, de estar atentos a limpiar cunetas, patios, jardines, acumuladores de agua que sean propicios para el incremento de las larvas", explicó.

Por su parte, el epidemiólogo Alfonso Rosales explicó que el índice larvario no es el único factor que se toma en cuenta en la vigilancia de las enfermedades transmitidas por el zancudo y esto explicaría la falta de correlación entre el incremento del índice y el bajo número de casos de dengue, zika y Chikungunya.

Sin embargo, Cortez no descartó un posible subregistro, debido a que el sistema de salud está enfocado en el covid-19. "El problema principal es que, si se ha volcado el sistema a este tema de esta enfermedad y se está descuidando esto (el dengue), además de las otras enfermedades", indicó.

Los médicos también recordaron que los síntomas del dengue pueden confundirse con los que causa el coronavirus.

"El problema es que los dos pueden presentar procesos febriles, de cuadros de dolores articulares, cefaleas", explicó Brizuela y agregó que "se puede sospechar que se trate de covid y podría ser dengue".

A juicio de los doctores, no se están realizando suficientes pruebas para detectar los casos de Dengue. "Mientras no estemos haciendo pruebas permanentemente se va a quedar en casos sospechosos, no se va a poder corroborar", dijo el doctor Brizuela.

Además, coincidieron en la necesidad de activar un trabajo intersectorial para retomar las estrategias de prevención y promoción de la salud.