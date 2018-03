MINSAL retiene cuotas sindicales a más de 700 trabajadores

Lee también

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), acuerpado por la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), denunció en las afueras del Ministerio de Salud (MINSAL) que la ministra de Salud, Violeta Menjívar, ha retenido durante más de un año las cuotas sindicales para esta organización, para lo cual no se ha amparado en ninguna razón legal, sostuvieron.“Nuestros afiliados aportan voluntariamente una cuota de $2 al sindicato, los cuales son descontados en planilla; pero la señora ministra ha girado instrucciones a los directores de las diferentes instituciones para que estos cheques sean enviados a la cuenta de fondos ajenos en custodia en el Ministerio de Hacienda”, dijo Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD.El 3 de marzo los abogados del sindicato presentaron un escrito al despacho ministerial, donde la titular les hizo saber que en ocho días tendrían una respuesta. Por esto es que ayer acudieron afuera del MINSAL para exigir una respuesta a la ministra, ya que consideraron que si han pasado más de 14 días y no han tenido respuesta, puede ser por “desconocimiento, capricho o falta de voluntad”, manifestaron en la calle Arce.El listado que se le ha presentado a las autoridades del MINSAL cuenta con 720 afiliados al sindicato; además, otros trabajadores han ingresado al sindicato.La exigencia de SITRASALUD a la ministra, que le entregue las cuotas sindicales retenidas, es respaldada en una resolución que les entregó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) en la cual le ordena al MINSAL que los fondos, los cheques, sean depositados en la cuenta del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud.Navarrete aprovechó y también dijo: “Exigir también públicamente a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé respuesta también ante la denuncia presentada por nuestra organización sindical en la Fiscalía, ya que a la denuncia como al escrito que se han presentado a la ministra se le han anexado los documentos correspondientes que demuestran la existencia legal de nuestra organización sindical”.Se solicitó al departamento de comunicaciones del MINSAL el posicionamiento de las autoridades de Salud respecto a la denuncia, pero al cierre de esta nota no se tuvo respuesta.