MINSAL, sin actualizar datos de covid-19

El Ministerio de Salud (MINSAL) está por cumplir 20 días sin publicar las estadísticas de casos confirmados de covid-19, a pesar que El Salvador se encuentra en medio de la quinta ola de contagios.

Los últimos datos disponibles en la página gubernamental covid19.gob.sv son del 8 de julio, cuando se detectaron 612 casos. Si al final de esta semana el Gobierno no actualiza, la ciudadanía habrá acumulado 20 días sin saber qué ha sucedido con la pandemia en el país, pues los únicos datos que se han reportado a diario son los fallecidos por la enfermedad.

La actualización irregular de la información oficial ha sido una constante desde que el SARS-CoV-2 apareció en El Salvador, señaló el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) en un monitoreo sobre los avances en el proceso de vacunación contra la enfermedad.

En su tercer informe sobre la inmunización, el ICEFI dijo "la publicación de la información (...) no ha sido oportuna" en el país. Entre el 25 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño sumó 260 días no consecutivos sin actualizar los datos sobre los casos diarios de covid-19. Esto significa que esta información no estuvo disponible durante el 35.2 % del tiempo analizado por el instituto. El ICEFI también señaló que la cantidad de días sin datos en El Salvador superó a los 183 de Honduras y a los 10 de Guatemala.

Además de no actualizar los datos de casos confirmados, el MINSAL ha dejado de publicar el pronóstico de los pacientes, la cantidad de casos sospechosos y activos de covid-19, así como la de pacientes recuperados. Tampoco hay información actualizada sobre la cantidad de vacunas administradas.