MINSAL utilizará Pfizer para cuarta vacuna

El Ministerio de Salud (MINSAL) utilizará la vacuna de la estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech para la cuarta dosis contra el covid-19, que está disponible para personas de 12 años o más.

"Pfizer, entre las vacunas que se tienen en este momento", respondió el titular del MINSAL, Francisco Alabi, cuando fue consultado al respecto en la entrevista Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), ayer por la mañana.

"Eso no quiere decir que no se están colocando terceras dosis de los esquemas que estaban pendientes o en situaciones muy particulares en las que haya que decidirnos por otras vacunas", agregó. El funcionario dijo que si, por ejemplo, una persona es alérgica a la vacuna de Pfizer, se optará por otra marca. Sin embargo, no especificó cuál sería la alternativa para estos casos.

El Gobierno habilitó el 18 de marzo una cuarta dosis de refuerzo para las personas de 12 años en adelante que ya recibieron las tres vacunas anteriores. Según cifras oficiales, hasta ese día un total de 1,455,434 habían recibido la tercera dosis, por lo que son candidatos para la cuarta, la cual podrán colocarse al menos 90 días después de la tercera. Además, hasta el 18, los centros de vacunación reportaron la aplicación de 2,365 cuartas dosis.

No obstante, epidemiólogos han aclarado que, por el momento, no hay evidencia científica que respalde una cuarta vacuna generalizada, como lo ha hecho el Gobierno. Los estudios han concluido que la cuarta dosis es beneficiosa para adultos mayores y personas inmunodeprimidas, es decir, que tienen defensas débiles ante las infecciones.

Precisamente son estos grupos los que están recibiendo la cuarta inyección en países como Chile e Israel. "Para personas mayores de 55 años o que adolecen de alguna enfermedad asociada, como diabéticos, con patologías pulmonares, cardíacas o hepáticas, está completamente indicada (la cuarta dosis), independiente de si fuera una administración voluntaria u obligatoria", señaló ayer el infectólogo Ernesto Navarro Marín, también en TCS.

Pero el médico dijo que, a su juicio, la decisión del MINSAL es correcta. Argumentó que hasta la fecha tampoco hay evidencia científica sobre cuánto dura la inmunidad adquirida con la vacuna o con el padecimiento de la enfermedad, por lo que "es mejor recibir un refuerzo", como sucede con las vacunas de otras enfermedades. "Si nuestro país ha tomado la decisión de adoptar una cuarta dosis, será porque han hecho los estudios suficientes en el país como para decidir poner esa cuarta dosis. De todas maneras, lo importante es que si la persona va perdiendo su inmunidad, qué bueno que tiene a disposición el refuerzo", insistió.

Por su parte, Alabi reiteró ayer que la decisión se tomó con base en experiencias de otros países y de un estudio publicado en el New England Journal of Medicine.

Este estudio sirvió de base para que Israel tomara la decisión de inyectar una cuarta dosis a los mayores de 60 años, inmunodeprimidos y personal sanitario.

La investigación concluyó que los anticuerpos se quintuplican con una cuarta vacuna, pero investigaciones posteriores cuestionan estos resultados porque se obtuvieron con una muestra muy pequeña de personas jóvenes sanas, excluyendo a mayores de edad y pacientes inmunodeprimidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado una cuarta dosis por el momento y ha llamado a los países a enfocar sus esfuerzos en mejorar la cobertura del esquema primario. En El Salvador todavía hay más de un millón de personas que, pese a tener la edad para vacunarse (6 años o más), no han recibido ni una sola dosis contra el covid-19.