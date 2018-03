MJSP: diálogo con pandillas no es mandato de la Constitución

Lee también

Dialogar con pandillas no es una obligación constitucional, afirmó el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Raúl López. El funcionario insistió en que no hay ninguna estrategia que incluya la negociación con las estructuras criminales y anunció que en los próximos meses se van a intensificar las medidas de represión y prevención, así como la atención a las víctimas.El ministro de Gobernación, Arístides Valencia, dijo el sábado pasado que aunque el Estado no tiene una política de diálogo con pandillas, pero que en las visitas de las comunidades, estas se acercan y “por mandato constitucional” no se puede discriminar. Valencia fue cuestionado después de que el periódico digital El Faro publicó un video en el que aparecía ofreciendo conseguir financiamiento hasta por $10 millones para que las pandillas los administraran a cambio de apoyo electoral.“Nunca he encontrado que la Constitución imponga la obligación de conversar con los criminales; nuestra obligación constitucional es garantizar a la ciudadanía la seguridad pública”, dijo López al ser consultado sobre las declaraciones de Valencia. “No puedo calificar si eso es delito o no es delito (dialogar con pandillas), lo que le puedo decir es que en nuestro Gabinete de Seguridad ese tema no existe ni va a existir”, agregó.Por otra parte, el viceministro de Justicia informó que desde que comenzó el año y hasta el 18 de febrero se registraron 410 homicidios, un promedio ligeramente superior a ocho por día, lo que implica una reducción del 64 %, ya que en el mismo período de 2016 se registraron 1,148, es decir, 24 al día. Además, afirmó que desde noviembre de 2016 se redujeron los ataques en contra de fuerzas de seguridad y anunció que en los próximos meses se intensificarán las medidas que incluirán la atención a víctimas.“Son centenares y centenares de pandilleros que están abandonando la estructura gracias a la efectividad de las medidas extraordinarias” y gracias al trabajo de las iglesias, agregó el funcionario.