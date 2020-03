MOP busca reasignar fondos para reparar puente en Pasaquinita

Desde mediados de febrero de este año fue restringido el paso vehicular por el puente hacia en cantón Pasaquinita, en Santa Rosa de Lima, La Unión, debido al deterioro de la estructura, la cual está en riesgo de colapsar y con el cierre se pretende evitar una tragedia con los diferentes tipos de vehículos y autobuses que circulaban por dicho puente.

Luego del cierre, algunos miembros de las comunidades cercanas y personas que se han identificado como líderes del partido Nuevas Ideas (NI) han anunciado que el puente será construido nuevamente, pero las autoridades municipales desconocen de algún proyecto de ese tipo.

Al lugar han llegado técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para realizar diferentes inspecciones, pero hasta el momento no se tiene una fecha para el inicio de las obras de construcción del nuevo puente, y el MOP tampoco cuenta con los recursos para ejecutar el proyecto.

"Nuestro equipo fue hacer inspecciones para ver el tipo de obra que hay que realizar; estamos trabajando en los perfiles para solicitar una reasignación de fondos de derechos de vía al Ministerio de Hacienda y con eso poder construir el puente y mejorarlo", explicó Romeo Rodríguez, titular del MOP.

El cierre ha generado incomodidad en los pobladores del cantón Pasaquinita y en el sector de picacheros que presta servicio de transporte hacia la referida comunidad, pues afirman que deben tomar otra ruta alterna, la cual consideran que no está en buenas condiciones para circular y se arriesgan a sufrir enfermedades respiratorias por el polvo.

El ministro Rodríguez aseguró que el proyecto deberá ser ejecutado con una contrapartida de fondos de la comuna, pero el alcalde Rony Lazo, aseguró que no ha tenido acercamientos con personal de esa institución, pues la mayoría de visitas de campo, el personal técnico ha sido acompañado por líderes de NI.

"Yo no tengo información que se haya contactado a gente de Nuevas Ideas, nosotros como gestión social normalmente visitamos los lugares y hablamos con las comunidades para podernos acercar, entonces siempre tenemos contactos con diferentes personas y se acercan, hay personas de ARENA, de NI, del Frente, del PDC y el PCN que se acercan al lugar y no les vamos a decir que no", respondió el titular del MOP.