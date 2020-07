MOP condiciona operación de transporte para el 7 de julio

El plan de reactivación del transporte público se mantiene dentro del cronograma para el 7 de julio, pero está condicionado a la evolución de la pandemia y a la decisión del Ministerio de Salud, dijo ayer en una conferencia el ministro de Obras Públicas, Edgar Romeo Rodríguez.

La medida causó aliento y dudas en algunos transportistas, quienes están fuera de operación desde el pasado 7 de mayo, cuando se decretó una cuarentena estricta en la que los salvadoreños podían salir en días estipulados por el último dígito de su Documento Único de Identidad.

Pero no todo es definido, si bien los transportistas aglutinados en la Mesa Técnica de Transporte han mantenido reuniones permanentes con el Viceministerio de Transporte (VMT), los acuerdos no parecen claros y después de más de 50 días sin operar, argumentan que la situación económica es crítica para el sector.

Catalino Miranda, presidente de inversiones de la Federación de Empresarios de Transporte (FECOATRANS), dijo ayer que no se puede generalizar con una "presunción" de contagios masivos en el servicio de transporte, y agregó que operar el sistema en la actual circunstancia es una responsabilidad compartida entre el empresario, el usuario y el gobierno.

Miranda dice que todas las empresas de El Salvador están en crisis económica y ellos no son la excepción, han podido sobrellevar la situación las cooperativas grandes, pero sus reservas están cerca de agotarse o agotadas.

"Se debería de hacer una evaluación técnica del ministerio de Salud, yo no me puedo meter porque no soy médico, pero he estado de cerca dando seguimiento de cómo funciona esto, pero si la economía se reactiva el transporte público es vital y debe funcionar con todas las garantías", explicó el empresario.

Miranda cuestionó que se restrinja el transporte porque se ve como un foco alto de contagio y dejan operar pick ups donde las personas viajan hacinadas pues el gobierno solo da transporte a sus empleados.

El ministro, por su parte, sostiene que para operar tienen "que ver todo un proceso para el funcionamiento y que cumpliera con todas las normativas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud".

Y agregó que la obligación de salvar vidas limitó la circulación del transporte de pasajeros de manera completa.

El transportista es de la opinión que la situación de la pandemia en el país se ha politizado demasiado y se ha perdido tiempo en ponerse de acuerdo para una verdadera apertura económica. "Es muy, muy importante la higiene y los protocolos de salud, pero no se puede dejar la actividad económica rezagada si la economía de las empresas, mediana, pequeña y micro están seriamente afectadas".

Los transportistas ven otro problema con el vencimiento ayer del decreto para la estabilización de la tarifa, situación que discutieron con algunas fracciones de diputados en la Asamblea Legislativa.

Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses de El Salvador (AEAS), coincidió con Miranda en la crisis empresarial del país y dijo que ante la crisis no se puede con tarifas de $0.20 y $0.25, por lo que se aumenta esta o se tienen un subsidio más alto.

"Lo que procedería en este caso, si no hay aumento a la compensación, es un aumento a la tarifa, de hecho la gente está pagando entre $3 y $5 en el área urbana porque no hay transporte público", dijo.