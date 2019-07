MOP dice que licitarán la operación del SITRAMSS

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo que licitarán la operación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) y que buscarán que participen empresas privadas salvadoreñas e internacionales.

En junio pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la resolución del director general de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) mediante la cual declaró la exclusividad del carril segregado, y dio un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para decidir si concede la autorización para la explotación del bien de uso público.

En esa vía, el MOP trabajaría la propuesta para el sistema. "Estamos haciendo el estudio, estamos trabajando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder dar el mejor plan que le convenga a la población; pero sí, ya estamos trabajando en ese tema, ya estamos trabajando en propuestas integrales y muy pronto lo vamos a dar a conocer a la población", afirmó.

Con respecto a la polémica que se generó en Bogotá, Colombia, sobre el supuesto donativo de buses articulados de TransMilenio al SITRAMSS, Rodríguez dijo que no tienen información oficial. "Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación con la empresa (SIPAGO) SITRAMSS para este tema, no se ha pedido permiso al VMT", dijo.

Agregó que sostendría una reunión con el ministro de la Defensa Nacional sobre una deuda de $1.3 millones que tendría el MOP por un convenio para la seguridad de las estaciones con soldados. "Un convenio que no tuvo que darse, porque en ningún momento el Estado debería de estar financiando la seguridad de una empresa privada", expresó.