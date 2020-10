MOP inicia proceso sancionatorio contra SITRAMSS

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, advirtió ayer que ha iniciado un proceso sancionatorio contra el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) por no haber sacado las unidades a circular desde la reapertura económica del país en el marco de la pandemia por covid-19.

Uno de los directivos del SITRAMSS, sin embargo, afirmó que ya han expuesto ante las autoridades las razones por la que no han salido a trabajar y dijo que siguen esperando que el Gobierno les autorice llevar pasajeros parados.

"Nosotros hemos presentado nuestras justificaciones ante el VMT (Viceministerio de Transporte), porque nuestro transporte es de carácter masivo; un bus o un microbús normal lleva al 70% de sus pasajeros sentados y el 30% parados, pero nosotros llevamos al 70% de los pasajeros parados y solo al 30% sentados. Ellos no han autorizado que los pasajeros viajen parados, así que hasta que el Ministerio de Salud y el VMT no nos autoricen no podemos trabajar así", explicó Eduardo Villanueva, directivo del SITRAMSS.

Un motorista del SITRAMSS, no obstante, agregó otro punto que suma a la problemática: les deben 22 días de trabajo: "los directivos no nos contestan los teléfonos, han cerrado las oficinas, nos han dejado abandonados", manifestó Samuel de la O.

"Desde el 15 de abril no recibimos salario. Nos quedaron debiendo 22 días laborados. Del 7 de marzo al 23 de agosto no se trabajó; nosotros esperábamos que nos dieran aunque sea algo de salario, pero no hemos recibido nada. Se llegó la reapertura y no nos llamaron. Hemos ido a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Trabajo, pero el problema es que no hayan a quien notificarle, porque pareciera que los directivos se han dado a la fuga. Tampoco creemos que estén reuniéndose con el Gobierno, Esperábamos otra manera de actuar de este gobierno, pero tiene las mismas mañas que tenían los gobiernos anteriores", añadió Dela O.